Wegrestaurant vreest nieuwe klap door sluiting Merwedebrug

De sluiting van de Merwedebrug zorgt niet alleen voor problemen bij transportbedrijven. Ook wegrestaurant Napoleon langs de A27 bij Hank houdt zijn hart vast. Veel vrachtwagenchauffeurs die normaal gesproken bij het restaurant eten, douchen en overnachten, moeten nu omrijden en komen er niet meer langs.

"Toen ik het hoorde dacht ik: nee, daar gaan we weer", vertelt eigenaresse Adinda Geelhoed. "Het begint weer hetzelfde riedeltje als tien jaar geleden. Dat had toen al zo'n impact." Sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel omdat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd gedacht.

"Dat zijn onze hoofdgasten."

Voor Napoleon zijn vrachtwagenchauffeurs de belangrijkste klanten. Ze eten er 's avonds, kunnen er douchen en hun vrachtwagen gratis parkeren als ze iets kopen in het restaurant. "Dat zijn onze hoofdgasten", zegt Geelhoed. "Die komen hier het hele jaar door. We serveren ze iedere avond eten en drinken. Die gaan we nu voor een groot deel heel erg moeten missen." Veel chauffeurs kiezen noodgedwongen een andere route. "De meesten zullen helaas moeten omrijden. Dat is begrijpelijk, maar voor ons wel heel zuur." De vorige sluiting van de Merwedebrug staat de familie nog goed bij. Toen zag het restaurant het aantal vrachtwagens op het terrein hard teruglopen en dat verschil was direct merkbaar in de omzet van het restaurant.

"Nu zitten we weer in hetzelfde schuitje."

Wat volgens Geelhoed extra wringt, is dat de problemen rond de Merwedebrug al jaren bekend zijn."Tien jaar geleden was eigenlijk al duidelijk dat die brug oud was. Daarna is steeds gezegd dat hij het wel zou houden tot de nieuwe brug er zou zijn. Nu zitten we weer in hetzelfde schuitje." Voorlopig overheerst vooral de onzekerheid. "We weten niet wat ons de komende weken te wachten staat. Hoeveel klanten blijven weg? Hoe lang gaat dit duren? Dat is waar iedereen hier mee zit."

"Wij kunnen hier niets aan doen."