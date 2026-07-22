Wethouder in Geertruidenberg stopt na 34 dagen: krijgt hij wachtgeld?

Ferdi van Dongen uit Geertruidenberg is al na 34 dagen gestopt als wethouder. Hij is niet de enige bestuurder in Brabant die zijn ambtstermijn van vier jaar niet volmaakt. Maar wanneer heeft een wethouder die opstapt eigenlijk recht op wachtgeld?

Ook andere Brabantse wethouders stapten de afgelopen jaren voortijdig op. Arnoud Kastelijns uit Oosterhout trad afgelopen maart af, na drie jaar en tien maanden als wethouder. In Roosendaal stopten in september 2024 Sanneke Vermeulen, na twee jaar, en Arwen van Gestel, na twee jaar en drie maanden.

Eric Logister uit Oisterwijk stapte in mei op na vijf jaar en vier maanden als wethouder, tijdens de overgangsfase naar een nieuw college. Van 2015 tot 2018 was hij wethouder in Den Bosch, waar hij het ambtstermijn ook niet volbracht. Ufuk Kâhya uit Den Bosch stopte in september 2023 na een jaar en vier maanden van zijn tweede ambtstermijn. Toine van der Ven uit Vught trad af na een jaar en vijf maanden.

Wachtgeld

Al deze oud-wethouders hebben recht op wachtgeld, ongeacht de duur van hun ambtstermijn en of ze vrijwillig zijn opgestapt of niet. Dat geldt dus ook voor Van Dongen, ondanks dat hij slechts 34 dagen wethouder was en vrijwillig opstapte: hij heeft recht op zes maanden wachtgeld.