Horecabaas emotioneel bij eerste rechtszaak na steekpartij: 'Elke dag pijn'

Het was een emotionele vrijdagochtend voor kroegbaas Jan Verhoeven uit Best. In de rechtbank in Den Bosch was de eerste zogeheten pro-formazitting voor de steekpartij in april die de horecaman bijna het leven kostte. Toen de rechter vroeg hoe het met de ondernemer ging, brak hij.

De aangifte uit Deventer is opvallend omdat de situatie lijkt op wat er in april in Best gebeurde. Bij zalencentrum De Prinsenhof zou de Rus geprobeerd hebben in te breken om iets te stelen. Met dat verschil dat Jan Verhoeven, de eigenaar van de Prinsenhof in Best, de achtervolging inzette en dat kort daarna bijna met de dood moest bekopen.

Ook verdacht van diefstal in Deventer Tijdens de voorbereidende zitting werd ook duidelijk dat in november vorig jaar aangifte is gedaan tegen de Russische verdachte wegens diefstal en vernieling bij een winkel in het centrum van Deventer. Hij zal hiervoor ook terecht moeten staan als de steekpartij in Best behandeld wordt.

De verdachte was niet aanwezig en wordt momenteel in de penitentiaire inrichting in Vught psychisch onderzocht. Het OM wil hem aanklagen voor poging tot doodslag op de kroegbaas.

Oude vermissingzaak

Terwijl de verdachte al vastzat voor de steekpartij in Best, is hij ook aangehouden voor mogelijke betrokkenheid een oude vermissingszaak in Dronten. Op 15 april 2024 vertrok de 36-jarige Marc Jaskulski op de fiets vanaf zijn woning. Zijn ouders sloegen alarm toen ze geen contact meer met hem kregen.

Marcs fiets is in het water gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Hoe de Russische verdachte hierbij betrokken is, is niet bekend. Wat wel duidelijk werd op vrijdag, is dat het onderzoek in deze vermissingszaak nog loopt. Daarom zal dit, in tegenstelling tot de diefstal en vernieling uit Deventer, niet tegelijkertijd behandeld worden.

Veel emotie

De steekpartij in Best heeft drie maanden later nog altijd grote impact op het leven van horecaondernemer Jan Verhoeven. Al eerder vertelde hij aan Omroep Brabant dat het een wonder is dat hij nog leeft en dat hij nog altijd pijn heeft. In de rechtbank herhaalde hij dat met tranen in zijn ogen, gesteund door zijn naaste, toen de rechter hem vroeg hoe het met hem ging.

"De wonden in mijn torso zijn genezen volgens het ziekenhuis, er zit schade, maar daar heb ik geen last van", vertelde hij in de rechtbank. De verwondingen aan zijn been zijn een ander verhaal. "Ik heb elke dag pijn, er is van alles kapot, zenuwen en lymfeklieren. Om mijn been te redden hebben ze van alles doorgesneden. Lopen gaat moeilijk."

'Beleef het elke dag opnieuw'

Het is 'veel' voor de horecaondernemer die drie zaken in Best runt. "Ik loop elke dag van de ene naar de andere zaak en heb daardoor dertig tot veertig keer per dag een herbeleving aan de steekpartij. Soms is het de omgekeerde wereld dat ik als slachtoffer de mensen uit het dorp moet troosten omdat ze zo geschokt zijn door de steekpartij."

De advocaat van Verhoeven heeft al aangekondigd dat zij een schadevergoeding gaat indienen. Hoe hoog en voor wat allemaal, is nog te vroeg om te zeggen, zei ze tegen de rechter. Wat betreft de verdachte wordt naast het psychisch onderzoek ook DNA-onderzoek gedaan op kleding die thuis bij de man is gevonden. Beiden zouden eind september afgerond moeten zijn.

Op 5 oktober is er weer een pro-formazitting en de verwachting is dat daarna de inhoudelijke rechtszaak gepland wordt, waarbij het openbaar ministerie ook de strafeis bekendmaakt.