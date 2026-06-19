Verdachte steekpartij en vermissing is bekende van politie: 'Doodsbang'

De 42-jarige man die vastzit voor een steekpartij én vanwege een twee jaar oude vermissingszaak is een bekende van de politie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De verdachte heeft de afgelopen jaren flinke overlast veroorzaakt in zijn woonplaats Middelbeers. “Hij terroriseerde de buurt”, zegt een buurtbewoner. “We waren echt bang voor die man.” Volgens wethouder Joep van de Ven is het een ‘lastig dossier’ en weigerde de man hulp.

Nu blijkt dat de 42-jarige man, afkomstig uit Oekraïne, een bekende is van de politie, gemeente en hulpinstanties. Dat melden diverse betrokkenen aan Omroep Brabant. De man woonde sinds de zomer van 2024 in een huurwoning aan de Calluna in Middelbeers. Daar heeft hij lange tijd voor problemen en angst gezorgd. "Communicatie met de man was niet mogelijk, hij sprak geen Nedrlands of Engels", vertelt een buurman.

Angst Afgelopen maandag werd die man nogmaals aangehouden in zijn cel, nu in een twee jaar oude vermissingszaak uit Dronten. Op 15 april 2024 verdween de 36-jarige Marc Jaskulski na een afspraak via de homo-datingapp Grindr. Zijn fiets werd in het water gevonden, van Marc ontbreekt elk spoor. De politie gaat uit van een misdrijf.

Op 10 april van dit jaar werd de bekende horecabaas Jan Verhoeven neergestoken in het centrum van Best. Een 42-jarige man werd diezelfde avond door een arrestatieteam opgepakt in zijn woning in Middelbeers.

Slachtoffers hebben veel last

Boekverbrandingen, vernielingen, diefstallen en intimidaties, in de winter van 2024/2025 is het aan de orde van de dag in Oostelbeers en Middelbeers. “Hou op, hou op. We hebben zoveel overlast van hem gehad”, zegt een man als er gevraagd wordt naar de 42-jarige man. “Het is echt een akelige vent. Ik was doodsbang van hem.” Zo heeft hij een autoband van een overbuurvrouw lek gestoken, prullenbakken in brand gestoken en vernielingen aangericht bij de gezamenlijke schuurtjes.

Nadat er aangifte was gedaan van vernielingen begon hij bij de aangever midden in de nacht op de deur te bonken. “Ik heb er echt heel erg veel last van gehad en een aantal weken minder kunnen werken en hulp gezocht”, vertelt de buurtbewoonster. “De steekpartij bevestigt dat het hier in de buur heel anders had kunnen aflopen als we hem hadden aangesproken.”

Boekverbrandingen

Begin 2025 wordt een Minibieb in Oostelbeers meerdere keren geplunderd. De beheerster betrapt de destijds 42-jarige man. “Ik heb hem aangesproken, achteraf had ik dat niet moeten doen. Hij heeft daarna mijn voordeur opengebroken. Ik was gelukkig niet thuis, een buurman zag het gebeuren en heeft de man weggejaagd.” Ook dit slachtoffer heeft lange tijd last van de intimidatie en durfde weken lang niet herkenbaar over straat te gaan.

De boeken werden niet zomaar gestolen door de verdachte, hij stak ze in brand. De politie betrapt hem bij één van die boekverbrandingen. “Hij zat op een fatbike terwijl hij naar de brand keek. Op een boomstronk lagen meerdere boeken in brand”, meldt de politie destijds. De man vlucht als hij de politie ziet. De 42-jarige verdachte is ook gelinkt aan een reeks branden in het dorp, maar de politie kan daar vanwege zijn privacy nu niet op ingaan.

Verdachte was weigeraar

Volgens wethouder Joep van de Ven is het een heel lastig dossier. “De man is verdachte geweest voor onder andere branden bij de Oude Toren. Maar er was geen heterdaad en dat maakt het lastig.” Volgens de wethouder heeft de gemeente de man hulp aangeboden. “Maar hij was een weigeraar. Hij wilde geen hulp.”

“Het is heel schrijnend en triest”, vervolgt de wethouder. “Hij zat aardig met zichzelf in de knoop.” Volgens Van de Ven wilde de verdachte weg uit Middelbeers, maar werkten instanties niet mee. “De grootste angst is dat hij terugkomt hier”, zeggen bijna alle buurtbewoners die we spreken. “Maar met deze twee verdenkingen is die kan wel klein geworden.”