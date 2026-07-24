Moet Mo Bicep zijn huis uit? Belastingdienst legt beslag op villa

De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lemhadi, beter bekend als Mo Bicep. Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster. De Belastingdienst is niet de enige die iets van Lemhadi wil: ook justitie legde vorig jaar al beslag op de woning.

Maar door deze nieuwe ontwikkelingen dreigt hij zijn villa definitief kwijt te raken. Lemhadi zelf laat weten daar niet bang voor te zijn. Het gaat om de villa van Lemhadi en zijn vrouw aan het Heilaarpark in Breda. Het pand werd een paar jaar geleden flink verbouwd en figureert in talloze filmpjes van de influencer, vooral bekend van het online verkopen van voedingssupplementen. Met dat bedrijf is hij onlangs gestopt.

Mercedes AMG

Een jaar geleden deed justitie een inval bij Mo Bicep. Hij wordt verdacht van witwassen. Bij de inval werden meerdere scooters en crossmotoren, kostbare horloges, designerkleding en tassen meegenomen. Ook de administratie van de influencer en een witte Mercedes AMG moesten mee.

Het onderzoek naar witwassen is volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bijna afgerond. Eerder liet de manager van Lemhadi aan Omroep Brabant weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. Zo zou ABN AMRO inmiddels een eigen onderzoek afgerond hebben, waaruit bleek dat Lemhadi niks te verwijten valt. Wanneer het OM klaar is met het onderzoek, is niet bekend.

924.661 euro

Opvallend is dat vorige maand, op 4 juni, de Belastingdienst beslag heeft gelegd op de villa van Lemhadi en zijn vrouw. Zo'n beslag volgt altijd op een openstaande schuld bij de dienst. Ze is niet de enige: ook justitie heeft vorig jaar beslag gelegd op de villa, waarvan de waarde op 924.661 euro wordt geschat. Het verschil tussen deze twee beslagen? Het beslag van justitie zorgt ervoor dat de villa verkocht kan worden, mocht Lemhadi inderdaad vervolgd worden voor witwassen. Het beslag van de Belastingdienst is anders: de villa kan nu al verkocht worden om de schuld te voldoen.