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LIVE 112-nieuws | Weer auto in vlammen op in Eindhoven, bewoners surveilleren op straat | Slingerende automobilist blijkt onder invloed, drugs in auto en in huis
Vandaag om 07:08
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:08
Weer auto in vlammen op in Eindhoven, bewoners surveilleren op straat
In het Eindhovense stadsdeel Stratum is zondagnacht voor de vierde keer in korte tijd een auto door brand verwoest. Deze was geparkeerd in de Rector Baptistlaan. Het vuur werd rond halftwee 's nachts ondekt.
05:57
Slingerende automobilist blijkt onder invloed, drugs in auto en in huis
Een automobilist is afgelopen weekend aangehouden op de Raktweg in Helmond. De bestuurder viel agenten op omdat hij met zijn auto slingerde over de weg.
05:42
Gevaarlijke stof lekt uit apparaat in Boekel, brandweer doet metingen
Meerdere hulpdiensten werden zondagavond opgeroepen vanwege een ongeluk met gevaarlijke stoffen aan de N605 in Boekel. In een ruimte zou een onbekende vloeistof uit een apparaat hebben gelekt. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.
05:31
Bestuurder vlucht weg na crash, bijrijder moet uit auto worden geknipt
Een automobilist is er zondagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom crashte naast de Graafsedijk in Beugen. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek de bijrijder nog in de auto te zitten. Die zat bekneld en moest worden bevrijd.
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