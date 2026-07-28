Bekladde huizen zetten democratisch debat over azc onder druk: 'Onmogelijk'
"Een democratisch debat wordt zo eigenlijk onmogelijk", zegt bestuurskundige Marcel Boogers over de bekladde huizen en auto's in Engelen en Bokhoven na een discussie over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat voorstanders hun mening niet meer durven geven, is volgens hem nu een logisch gevolg. Wat doe je dan als gemeente?
Al sinds april is het onrustig in en rondom Engelen. De gemeente maakte toen bekend het voormalige politiebureau op bedrijventerrein De Vutter, tussen Engelen en Den Bosch, op het oog te hebben voor de opvang van asielzoekers.
Voor- en tegenstanders lieten zich horen
Tegenstanders demonstreerden, staken vuurwerk af en gingen onder meer de snelweg A59 op. Ook voorstanders lieten van zich horen. Zij zamelden ruim 1300 euro in voor Vluchtelingenwerk om 'te laten zien dat vluchtelingen welkom zijn'.
Afgelopen weekend bereikte de discussie een dieptepunt: meerdere huizen, auto's en verkeersborden werden besmeurd met verf. In zwarte, gele en blauwe verf stonden om anti-azc-teksten gekalkt als 'AMV nee', 'POA' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie.
Bestuurskundige Marcel Boogers kan zich heel goed voorstellen dat die voorstanders en andere mensen zich gaan inhouden met het geven van hun mening over dit onderwerp. "Uit angst dat ook hun huis wordt beklad'", zegt de bestuurskundige van de Universiteit Utrecht.
Volgens hem is er nu geen sprake meer van een democratisch debat, waarbij voor- en tegenstanders met elkaar discussiëren en elkaars meningen accepteren. "Dat is best wel erg", zegt hij.
Op een andere manier podium bieden
Wat hem betreft kan een gemeente nu één ding doen: "Kijken hoe je op een andere manier een veilig podium kan bieden." Hij noemt als voorbeeld dat de gemeente voorstanders apart kan horen en vragen hoe zij denken over de opvang. "Dat je voor- en tegenstanders niet samen spreekt, maar allebei apart. Dat blijft natuurlijk altijd ingewikkeld en dat wil je liever niet."
Het is gebruikelijk dat een gemeente naar de mening van inwoners vraagt. Dit hoort bij een zogenoemde omgevingsdialoog. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen. In dit geval spreekt de Bossche gemeenteraad, die inwoners vertegenwoordigt, wensen en bedenkingen uit. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kijkt naar het plan en het college van burgemeester en wethouders hakt uiteindelijk de knoop door. Dit gebeurt in september.
Het gesprek met inwoners is nu wat 'ingewikkeld' geworden, zegt Boogers. Maar de bestuurskundige legt uit dat het besluit niet afhangt van de inwoners. Zo heeft de raad hier wel een rol in en staat het raadsleden vrij om bij het volk te rade te gaan. "De raad maakt een eigen afweging en geeft input aan het college."
Bovendien vindt Boogers dat de gemeente er alles aan moet doen om de daders achter de bekladdingen op te sporen en aan te pakken. "Maar het is wel goed om de tegenstanders te spreken over de manier waarop protesten nu uit de hand gaan lopen."
De gemeente Den Bosch laat desgevraagd weten geen verdere uitspraak te kunnen doen over de bekladdingen. Wel zegt de gemeente met alle inwoners in gesprek te blijven 'ongeacht hun standpunt over de opvang'. Dit gebeurt op verschillende manieren: "Met persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en andere vormen van participatie. Zo zorgen we ervoor dat verschillende perspectieven gehoord kunnen worden", aldus een gemeentewoordvoerder.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.