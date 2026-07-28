Bekladde huizen zetten democratisch debat over azc onder druk: 'Onmogelijk'

"Een democratisch debat wordt zo eigenlijk onmogelijk", zegt bestuurskundige Marcel Boogers over de bekladde huizen en auto's in Engelen en Bokhoven na een discussie over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat voorstanders hun mening niet meer durven geven, is volgens hem nu een logisch gevolg. Wat doe je dan als gemeente?

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Al sinds april is het onrustig in en rondom Engelen. De gemeente maakte toen bekend het voormalige politiebureau op bedrijventerrein De Vutter, tussen Engelen en Den Bosch, op het oog te hebben voor de opvang van asielzoekers. Voor- en tegenstanders lieten zich horen

Tegenstanders demonstreerden, staken vuurwerk af en gingen onder meer de snelweg A59 op. Ook voorstanders lieten van zich horen. Zij zamelden ruim 1300 euro in voor Vluchtelingenwerk om 'te laten zien dat vluchtelingen welkom zijn'. Afgelopen weekend bereikte de discussie een dieptepunt: meerdere huizen, auto's en verkeersborden werden besmeurd met verf. In zwarte, gele en blauwe verf stonden om anti-azc-teksten gekalkt als 'AMV nee', 'POA' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie. Bestuurskundige Marcel Boogers kan zich heel goed voorstellen dat die voorstanders en andere mensen zich gaan inhouden met het geven van hun mening over dit onderwerp. "Uit angst dat ook hun huis wordt beklad'", zegt de bestuurskundige van de Universiteit Utrecht.