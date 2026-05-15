Merel wil een ander geluid laten horen, daarom bedacht ze het volgende plan

Buikpijn kreeg Merel er de afgelopen weken van als ze haar dorp Engelen in reed. "Overal zag ik de protestborden tegen de komst van vijftig minderjarige asielzoekers, alsof iedere asielzoeker een crimineel is." Merel bedacht daarom een tegengeluid.

"Het lijkt nu alsof iedereen in Engelen tegen de komst van de 50 jongeren is", zegt Merel. "Dat is niet zo, maar er is ook angst om je uit te spreken omdat het er zo fel aan toe gaat soms."

"Ik durf het niet om ook protestborden met een ander geluid te plaatsen."

Zelf zag Merel hoe ambtenaren van de gemeente bedreigd werden die de protestborden weer weghaalden. "Ik ga daarom geen borden en spandoeken ophangen met een tegengeluid, ik durf dat niet aan." Daarom bedacht Merel een actie om geld in te zamelen voor vluchtelingenwerk. "Mensen die het andere geluid steunen kunnen dan een actievoerder sponsoren met een geldbedrag. Het is met een knipoog", zegt ze.

Wat is er aan de hand in Engelen? In Engelen is de situatie gespannen door plannen om vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen op bedrijventerrein De Vutter. Dat moet halverwege 2027 gebeuren. De plannen leidden tot protesten, blokkades en zelfs een explosie bij het beoogde opvangpand. Explosie bij opvanglocatie. Bij het pand aan De Beverspijken is zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. De gevel raakte beschadigd en de politie onderzoekt de zaak.

"Ik ben niet bang voor mijn dorpsgenoten maar voor de actievoerders van buiten ons dorp."