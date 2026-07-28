Buurt schrikt van explosie bij Italiaan: 'Zo'n knal nog nooit gehoord'

Was het vuurwerk, een blikseminslag of misschien werkzaamheden? Bewoners rond een Italiaans restaurant aan de Boterhoek in Best schrokken dinsdagochtend vroeg wakker van een enorme knal. "Ik dacht van wauw. Zo'n knal heb ik nog nooit gehoord", zegt een vrouw.

Rond half vijf ging bij het restaurant in het centrum een explosief af. Volgens de politie een vuurwerkbom. Door de explosie ontstond brand, maar die was snel onder controle. Het pand liep schade op. Niemand raakte gewond. "De knal was dusdanig hard dat het geen vuurwerk kon zijn", vertelt een buurman. "Ik dacht: er is iets opgeblazen. Tuurlijk ben ik een beetje geschrokken. Daar reken je niet op, want het is hier altijd een rustige buurt. Als er dan zoiets gebeurt, maakt het wel indruk." Ook een andere buurtbewoner schrok wakker. "Ik dacht van wauw. Mijn man hoorde niks, ik dacht: ik zal het wel gedroomd hebben", zegt ze. "Maar het was echt een bom en zo knalde het ook. Zo'n knal heb ik nog nooit gehoord."

Donderinslag

Een vrouw die recht tegenover het restaurant woont, hoorde veel lawaai. "Hierachter zijn ze vaak aan het laden en lossen en ik dacht: misschien is het daar. Maar dat kon het niet zijn." Een andere vrouw dacht in eerste instantie aan een donderslag, maar zag toen op haar telefoon dat het helder weer was. Ze ging naar buiten om te kijken en te luisteren, maar zag niets: "Ergens dacht ik wel: was het dan een explosie? Ja, ik sta er wel van te kijken." Onveilig gevoel

In 2008 was het ook onrustig rond het restaurant, dat toen een andere eigenaar had. "Hij had geen goede reputatie, maar van deze mensen hoor je nooit iets", zegt de buurman. "Het zijn keurige mensen en het verrast mij heel erg waarom hier een bom is afgegaan." Een overbuurvrouw zegt dat ze zich door de explosie minder veilig voelt. "Er is áltijd reuring in het centrum, maar dit was apart." Ze zegt zelfs te overwegen te verhuizen als zoiets nog eens gebeurt. "Ik vind het niet leuk meer, het is iedere keer wat." Ze vindt het vooral triest voor de eigenaren. "Ik hoop dat ze niet teveel schade hebben." Eerder dit jaar in april ging het ook mis in het centrum van Best, toen was er een steekpartij in de Hoofdstraat. Daarbij raakte horecabaas Jan Verhoeven zwaargewond.