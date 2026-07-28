Drie mishandelingen na Roze Maandag, geweld vermoedelijk vanwege geaardheid

De politie heeft na afloop van Roze Maandag in Tilburg zes meldingen van mishandeling ontvangen. In drie van de zaken zouden de slachtoffers vermoedelijk zijn mishandeld vanwege hun geaardheid. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, laat een politiewoordvoerder dinsdag weten.

Van twee mishandelingen is aangifte gedaan. In de onderzoeken zijn nog geen verdachten aangehouden. Bij de andere drie incidenten lijkt volgens de politie nadrukkelijk geen sprake te zijn van discriminatie op basis van geaardheid. Verder zijn bij de politie geen andere meldingen van lhbti-gerelateerd geweld of discriminatie rond Roze Maandag bekend.

Roze Maandag is het bekende pride-evenement waarop de hele Tilburgse Kermis roze kleurt. In de zaken van drie van de zes gemelde mishandelingen onderzoekt de politie of sprake is van geweld tegen lhbti’ers, zo blijkt uit navraag bij de politie.

Geweld na Pride

De incidenten in Tilburg staan niet op zichzelf. Ook rond andere grote pride-evenementen in Nederland ging het de afgelopen tijd mis. Zo werd een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort maandagmiddag geslagen en uitgescholden. Ook na Pride in Amersfoort vond een ernstige mishandeling plaats.

Op zaterdag 25 juli ging WorldPride in Amsterdam van start. Dat is een grote internationale Pride-editie die doorgaans eens in de twee jaar in een andere wereldstad wordt gehouden. Tijdens het openingsweekend ontving Report It, Always (RITA) meer dan zeventig meldingen van discriminatie.



Pride Walk

Tijdens Roze Maandag ontstond ook commotie nadat een groep van COC Tilburg-Breda werd tegengehouden bij de Pride Walk, de wandeltocht die de dag traditiegetrouw aftrapt. Het COC wilde naar eigen zeggen, net als ieder jaar, meelopen in een ‘activistisch blok’ met een grote regenboogvlag. De groep werd echter tegengehouden door ‘kermisbaas’ Jet van Baast van de gemeente Tilburg.

De gemoederen liepen zo hoog op dat ook in de Tilburgse politiek vragen werden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Kermiswethouder Maarten van Asten liet op de laatste dag van de kermis weken dat het niet de bedoeling was dat COC geweigerd werd.

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