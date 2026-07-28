Facebookgroep over bekladdingen azc Engelen: 'Wij kennen de daders niet'

De Facebookgroep 'Geen amv in Engelen' neemt afstand van de bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven dit weekeinde. "Wij kennen de daders niet", schrijft één van de leden namens de groep in een reactie op vragen van Omroep Brabant.

Afgelopen weekend bereikte het protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 50 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) een dieptepunt. Huizen, schuttingen en auto's werden beklad in Engelen en Bokhoven, ook van mensen die niet direct tegen een azc zijn. Het leidde tot grootschalige verontwaardiging. Ook de actiegroep 'Geen amv in Engelen' vindt de bekladdingen veel te ver gaan.

"We distantiëren ons nadrukkelijk en zonder voorbehoud van de bekladdingen van afgelopen weekend. Wij kennen de daders niet en zijn op geen enkele wijze betrokken bij deze actie, en willen daar ook op geen enkele manier mee in verband worden gebracht", schrijft de groep. "Ons verzet tegen de opvanglocatie voeren wij uitsluitend via formele en juridische weg: klachten, zienswijzen en overleg met de gemeente. Intimidatie of vernieling hoort daar niet bij en keuren wij volledig af. Wij respecteren het standpunt van dorpsgenoten die er anders over denken. Onze strijd is gericht tegen de besluitvorming van de gemeente, niet tegen buurtgenoten met een andere mening". Daar wil de actiegroep het verder bij laten.

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