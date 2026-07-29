Kapotte Kachels krijgt ongelijk: ABBA wint rechtszaak om carnavalsparodie

De ABBA-parodie 'Dikke Pens' van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De band heeft woensdagmorgen van de rechter in Utrecht ongelijk gekregen in de rechtszaak om het terugplaatsen van het nummer op de muziekstreamingsdienst.

Het nummer werd op Spotify gezet, maar toen kreeg ABBA er lucht van. Op last van platenlabel Universal Music verdween het van de muziekstreamingsdienst. En daar was Kapotte Kachels weer boos om. Zo boos dat de Eindhovense band een rechtszaak startte .

'Dikke Pens' is een parodie op het nummer 'Take a chance on me' van de Zweedse groep ABBA. Het werd voor carnaval uitgebracht en de Kapotte Kachels won er Kies je Kraker 2025 mee.

Vorige maand diende de zaak in Utrecht en woensdagmorgen kwam de uitspraak: de rechter oordeelt dat de Kapotte Kachels ongelijk krijgt, staat er in het vonnis.

Belangen ABBA wegen zwaarder

De rechtbank vindt dat de belangen van Universal (en dus ABBA) zwaarder wegen dan die van de Kapotte Kachels. 'De melodie van Dikke Pens is vanwege de bekendheid van ‘Take A Chance On Me’ direct herkenbaar en er wordt een groot publiek bereikt", vindt de rechter. Die oordeelt onder meer ook dat de Kapotte Kachels een commercieel belang heeft bij de exploitatie van het nummer, via Spotify.

De rechter vindt niet dat met de uitspraak de vrijheid van meningsuiting van de Kapotte Kachels volledig wordt beperkt, want het nummer mag nog wel worden gezongen en gebruikt tijdens live-optredens van de band.

Proceskosten betalen

Omdat de Kapotte Kachels de zaak verliest, draait het ook op voor de proceskosten: 21.903 euro. In hoger beroep gaat de band niet. 'We leggen ons neer bij de uitspraak' vertelde bandlid Sander woensdagmorgen, nog voor de uitspraak bekend was, aan Omroep Brabant bij KEIgoeiemorgen.

Via een crowdfund-actie haalde Kapotte Kachels vorig jaar al 25.000 euro op om de rechtszaak te starten.