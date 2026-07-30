96 vrachtwagenchauffeurs bekeurd nadat ze de Merwedebrug over gingen

Vrachtwagens en touringcars trekken zich nog lang niet allemaal iets aan van het verbod op de Merwedebrug bij Sleeuwijk. Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan voertuigen die toch over de brug reden, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De boete bedraagt 500 euro.

Rijkswaterstaat sloot de brug op 18 juli af voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat de stalen boogconstructie minder sterk is dan eerder werd gedacht. Om de belasting op de brug te verminderen, mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er niet meer overheen. Een week later, op zaterdag, begon de handhaving met camera's die overtreders registreren. Alleen Nederlandse kentekens

De 96 boetes zijn allemaal uitgedeeld aan voertuigen met een Nederlands kenteken. Volgens het CJIB kan dat voor de meeste buitenlandse vrachtwagens nog niet, omdat de overtreding niet onder Europese afspraken over kentekenuitwisseling valt.