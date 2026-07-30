Bijna 100 boetes voor vrachtverkeer op Merwedebrug sinds verbod
Vrachtwagens en touringcars trekken zich nog lang niet allemaal iets aan van het verbod op de Merwedebrug bij Sleeuwijk. Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan voertuigen die toch over de brug reden, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De boete bedraagt 500 euro.
Rijkswaterstaat sloot de brug op 18 juli af voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat de stalen boogconstructie minder sterk is dan eerder werd gedacht. Om de belasting op de brug te verminderen, mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er niet meer overheen.
Een week later, op zaterdag, begon de handhaving met camera's die overtreders registreren. Daaruit blijkt dat nog altijd tientallen chauffeurs het verbod negeren.
Alleen Nederlandse kentekens
De 96 boetes zijn allemaal uitgedeeld aan voertuigen met een Nederlands kenteken. Volgens het CJIB kan dat voor de meeste buitenlandse vrachtwagens nog niet, omdat de overtreding niet onder Europese afspraken over kentekenuitwisseling valt.
Vanaf 1 september verandert dat voor vrachtwagens uit België, Duitsland en Zwitserland. Met die landen zijn aparte afspraken gemaakt. Buitenlandse chauffeurs die worden staande gehouden door politie of boa's kunnen nu al een boete krijgen.
Onderzoek loopt door
Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd hoe het precies staat met de stalen boogconstructie van de brug. Op basis van dat onderzoek wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.
De Merwedebrug op de A27 is een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant en de Randstad. Tien jaar geleden werd de brug ook al tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer vanwege problemen met de constructie. Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe bruggen die de huidige Merwedebrug in de toekomst moeten vervangen.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.