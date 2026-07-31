Sterren tussen de sprookjes: ook deze beroemdheden bezochten de Efteling

Harry Potter-acteur Rupert Grint bezocht afgelopen woensdag de Efteling met zijn gezin. Dea en haar dochter Thyrza herkenden de wereldster en gingen met hem op de foto. Het was niet de eerste keer dat 'Ron Weasley' het pretpark bezocht. En er zijn wel meer beroemdheden die de Efteling aandoen.

Topmodel Gigi Hadid dook eind 2024 op in de Efteling voor opnames van Holland’s Next Top Model. De Amerikaanse, met Nederlandse roots, verraste de kandidaten als geheimzinnige gast tijdens een speciale aflevering in het attractiepark. Fotoshoots vonden voor openingstijd plaats op verschillende bekende locaties in de Efteling. Hadid noemde het park 'haar favoriete plek in Nederland' en stapte na afloop samen met de deelnemers in achtbaan Baron 1898.

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De Amerikaanse talkshowhost Seth Meyers bezocht ook de Efteling en heeft wel heel bijzondere herinneringen aan het park. In zijn programma Late Night vertelde hij in 2023 over de Eftelingbezoekjes samen met regisseur Jordan Peele. Met een knipoog beschreven ze het pretpark als een plek waar drugsgebruik normaal leek en waar sprookjesfiguren voor surrealistische momenten zorgden. Meyers noemde het park tegelijkertijd een 'fantastische plek'.

Harry Potter-fans keken eind 2019 hun ogen uit in de Efteling. Rupert Grint werd op oudejaarsdag gespot in het attractiepark. Meerdere bezoekers herkenden de Britse acteur die de rol van Ron Wemel vertolkte en gingen met hem op de foto. Amateurfotograaf Jeroen van der Sterren hoorde de geruchten over zijn komst . Hij postte bij de uitgang en zag hem bij het Sprookjesbos, waarna hij snel wat foto's maakte.

Rupert, oftewel Ron, met superfan Francy (foto: Jeroen van der Sterren).

Een dagje Efteling kreeg in september 2018 onverwacht een internationaal tintje. Supermodel Kendall Jenner bezocht het attractiepark samen met Gigi en Bella Hadid, hun broer Anwar en moeder Yolanda Hadid. De wereldberoemde modellen probeerden onopvallend door het park te lopen met maskers uit de Efteling. Op Instagram deelden ze beelden van hun bezoek aan onder meer de Pagode en het Anton Pieckplein. Na afloop ging het wereldberoemde gezelschap nog even naar Heusden.

De familie Hadid voor de ingang van de Efteling (Foto: Instagram)

Tiësto bracht in 2014 een bezoek aan de Efteling voor de première van zijn eigen versie van waterspektakel Aquanura. De Bredanaar maakte een speciale remix van bekende Efteling-muziek en eigen nummers, die samen met fonteinen, licht en vuur een twaalf minuten durende show vormden. Tiësto was zelf aanwezig in Kaatsheuvel om de voorstelling te onthullen. De show wordt sindsdien bij speciale gelegenheden in het attractiepark opgevoerd.

Dj Tiësto in de Efteling.

Nog voordat ze een wereldster werd, was de Britse zangeres Kate Bush in de Efteling te vinden. In 1978 nam de toen 19-jarige artiest een televisiespecial op in het prepark. De uitzending moest niet alleen haar debuutalbum The Kick Inside promoten, maar ook het gloednieuwe Spookslot. Dat was toen de duurste attractie van de Efteling. De inmiddels iconische opnames werden gemaakt in en rond het Spookslot, bij de Indische Waterlelies en de Roei- en Kanovijver. De special werd in mei 1978 uitgezonden door de TROS.