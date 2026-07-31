Kermis Liempde van start, ondernemers hopen op rust dit jaar

Opstootjes en knokpartijen gaven de kermis in Liempde vorig jaar een flinke kater. Beveiligers en boa's moesten eraan te pas komen om de rust te bewaren. Ook dit jaar zijn extra maatregelen genomen om ongeregeldheden de kop in te drukken, maar de ondernemers willen de akkefietjes van weleer vooral achter zich laten

Feest verstoren Vorig jaar liep het tijdens de kermis in Liempde meerdere keren uit de hand . Groepen jongeren raakten met elkaar slaags. Volgens een horecaondernemer kwamen jongeren van buiten het dorp speciaal naar de kermis om de lokale jeugd uit te dagen.

"We gaan dit jaar voor een frisse nieuwe start, daar denken we niet te veel aan terug", zegt Ruud. "Het is jammer, we hebben er alles aan gedaan om het de kop in te drukken en een fantastisch evenement van gemaakt."

"Wat ons betreft kunnen we beginnen", lacht Ruud Bouwmans van café Het Wapen van Liempde. Zijn concullega Ton van Alphen van café De Durpsherberg vult aan: "Dit is het beste weer ook wat we kunnen hebben."

Voorafgaand aan de kermis circuleerden op sociale media al berichten dat groepen jongeren het feest wilden verstoren. Het bleek een voorbode. Op een van de dagen moest de politie met wapenstokken in linie het plein schoonvegen om de rust te herstellen. Ook werd een 22-jarige man aangehouden.

'Probleem van alle tijden'

"Eigenlijk ziet de kermis er zoals elk jaar uit. We bouwen voornamelijk een feestje voor de jongelui van Liempde en omstreken en beginnen vanavond", zegt Kees Berkelmans van café Bij de Buren. "Het is een probleem van alle tijden, afgelopen jaar was niet leuk, maar ik hoor op dit moment weinig."

In de voorbereiding is voor Berkelmans dan ook weinig veranderd. De eigen beveiliging staat alweer klaar. "Als we iets zien spreken we de jongeren gewoon aan. Ik denk dat de preventieve maatregelen van de gemeente goed zijn", zegt hij. "Maar het is jammer dat het moet. In de middag wordt er ook extra gesurveilleerd."

Cameratoezicht

Om te voorkomen dat de kermis opnieuw wordt gegijzeld door onrust, heeft de gemeente Boxtel camera’s op het terrein geplaatst. Naast de feesttent staat inmiddels een grote zuil met digitale ogen.

"We gaan er een mooi nieuw feest van maken", zegt Ruud. Ton vult aan: "We moeten elke dag kijken wat er gebeurt en blijven schakelen." Bouwmans: "We houden alles in de gaten, dat is het."

'Een beloning'

Eén ding is duidelijk: de drie ondernemers laten de ellende van vorig jaar het liefst achter zich. "Daar moeten we het gewoon niet meer over hebben, we gaan er gewoon een heel groot feest van maken."

Ook Berkelmans kijkt vooral vooruit. "Ik kijk uit naar het feestje, het is super tof dat we met z'n allen plezier maken. Dat is ook voor ons een beloning."