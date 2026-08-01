Nog duizenden trucks over Merwedebrug, dit kan Rijkswaterstaat wél doen
Ondanks de gevaren rijden nog steeds duizenden vrachtauto's over de Merwedebrug. Waarom zijn er geen blokkades, slagbomen of meer bebording? Verkeersdeskundige Ruud Hornman legt de mitsen en maren van deze maatregelen uit. Al ziet hij in één optie wél mogelijkheden.
De stalen boogconstructie van de brug is minder sterk dan eerder verwacht. Daarom is er sinds 18 juli een rijverbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Maar het verbod helpt niet: nog steeds rijden vrachtwagens over de brug.
De meeste van deze voertuigen zijn buitenlandse vrachtwagens. Door regelgeving kunnen hun bestuurders niet worden beboet via het camerasysteem dat Rijkswaterstaat heeft geïnstalleerd. Vanaf 1 september verandert dat wel voor vrachtwagens uit België, Duitsland en Zwitserland.
Rijkswaterstaat liet eerder aan Omroep Brabant weten niet blij te zijn met de manier waarop het nu gaat. Ze zijn bezig met aanvullende maatregelen, maar willen hier nog niks over zeggen. Wat kan helpen? Omroep Brabant legt een paar opties voor aan verkeersdeskundige Ruud Hornman.
Hoogtebalken om vrachtverkeer tegen te houden
Je zou misschien denken dat hoogtebalken helpen om vrachtverkeer tegen te houden. Maar volgens Hornman is dat lastig. De weg moet toegankelijk blijven voor uitzonderingen. "Bijvoorbeeld voor een ladderwagen van de brandweer of voor lijnbussen", zegt hij. "Met die uitzonderingen kun je een fysieke beperking eigenlijk al meteen doorstrepen."
En slagbomen dan?
Technisch gezien zou dat moeten kunnen, maar ook daar zitten haken en ogen aan, zegt Hornman. Ten eerste is het een dure optie. Daarnaast is het volgens hem een ingewikkelde kwestie om de vrachtwagens uit de rijbaan te filteren. Daarbij komt kijken dat er geheid een opstopping ontstaat als vrachtverkeer moet omkeren. "Je gaat hier file mee veroorzaken. Ik denk dat dat geen haalbare kaart is."
Helpen meer verkeersborden om het verbod duidelijk te maken?
Bij de brug staan nu omleidings- en verbodsborden. Maar daar moet Rijkswaterstaat volgens Hornman spaarzaam mee omgaan. "Meer borden betekent ook dat die slechter worden gezien. Een overdaad aan borden heeft een soort blindheid tot gevolg", legt hij uit.
Politiecontrole bij de brug?
Vóór de brug vrachtwagens controleren zorgt volgens de verkeersdeskundige waarschijnlijk voor file. Bovendien kan verkeer niet zomaar omkeren. "En als je nog vóór de laatste afrit voor de brug vrachtwagens staande gaat houden, dan kan iemand zeggen: 'Ik was van plan om bij de volgende afrit de weg af te gaan en niet de brug op te rijden'."
Maar buitenlandse voertuigen ná de brug staande houden lijkt Hornman wél een optie. "Je zou met camera's de kentekens kunnen registreren als die over de brug rijden. Verkeer dat van brug afkomt, begeleid je dan naar een eerste stopmogelijkheid om zo toch een boete uit te delen."
De verkeersdeskundige begrijpt dat er dan alsnog vrachtverkeer over de brug rijdt, maar hoopt dat op deze manier vrachtwagenchauffeurs worden afschrikt. En het verkeer uiteindelijk afneemt.
Volgens hoogleraar Rob Nijsse van de TU Delft is dat hoognodig. Volgens hem bestaat er een serieus risico op instorten.
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