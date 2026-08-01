Nog duizenden trucks over Merwedebrug, dit kan Rijkswaterstaat wél doen

Ondanks de gevaren rijden nog steeds duizenden vrachtauto's over de Merwedebrug. Waarom zijn er geen blokkades, slagbomen of meer bebording? Verkeersdeskundige Ruud Hornman legt de mitsen en maren van deze maatregelen uit. Al ziet hij in één optie wél mogelijkheden.

De stalen boogconstructie van de brug is minder sterk dan eerder verwacht. Daarom is er sinds 18 juli een rijverbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Maar het verbod helpt niet: nog steeds rijden vrachtwagens over de brug. De meeste van deze voertuigen zijn buitenlandse vrachtwagens. Door regelgeving kunnen hun bestuurders niet worden beboet via het camerasysteem dat Rijkswaterstaat heeft geïnstalleerd. Vanaf 1 september verandert dat wel voor vrachtwagens uit België, Duitsland en Zwitserland. Rijkswaterstaat liet eerder aan Omroep Brabant weten niet blij te zijn met de manier waarop het nu gaat. Ze zijn bezig met aanvullende maatregelen, maar willen hier nog niks over zeggen. Wat kan helpen? Omroep Brabant legt een paar opties voor aan verkeersdeskundige Ruud Hornman. Hoogtebalken om vrachtverkeer tegen te houden

Je zou misschien denken dat hoogtebalken helpen om vrachtverkeer tegen te houden. Maar volgens Hornman is dat lastig. De weg moet toegankelijk blijven voor uitzonderingen. "Bijvoorbeeld voor een ladderwagen van de brandweer of voor lijnbussen", zegt hij. "Met die uitzonderingen kun je een fysieke beperking eigenlijk al meteen doorstrepen."