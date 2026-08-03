Man (20) uit Bergen op Zoom opgepakt op verdenking van terrorisme

Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdagavond opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij mogelijk plannen om naar het buitenland af te reizen om zich aan te sluiten bij ISKP, een tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Bij de aanhouding zijn onder meer gegevensdragers, zoals telefoons en computers, in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie kreeg donderdag informatie binnen over de mogelijke plannen van de man. Ook zou hij contact hebben gehad met mensen die volgens het OM aansturen op aanslagen namens ISKP. De Dienst Speciale Interventies (DSI) hield hem daarom diezelfde avond aan in Bergen op Zoom.

Nog twee weken vast

De verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. Die heeft bepaald dat hij in ieder geval nog twee weken langer vast blijft zitten.

Omdat de man in volledige beperkingen zit, mag hij voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Daarom geeft het Openbaar Ministerie op dit moment weinig verdere details over de zaak.

Los van aanhouding in Eindhoven

Vorige week woensdagochtend werd ook al een 19-jarige man uit Eindhoven opgepakt in een terrorismeonderzoek. Daarbij viel de DSI midden in de nacht een woning binnen aan de Jan van Eyckgracht. De voordeur werd opgeblazen, waarna de verdachte werd aangehouden.

Volgens het Landelijk Parket hebben de twee zaken niets met elkaar te maken. Het gaat om afzonderlijke onderzoeken. De Eindhovense verdachte maakte deel uit van een ander terrorismeonderzoek, waarbij ook mensen werden opgepakt in Rotterdam en Alkmaar.

De opgepakte Eindhovenaar was al bekend bij politie en justitie voor een eerdere veroordeling in een terrorismezaak. Ook hij blijft twee weken langer vastzitten.