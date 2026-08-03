Huismerk Jumbo daalt in prijs, maar winkelen in België blijft goedkoper
Huismerkproducten van Jumbo zijn in een jaar tijd in prijs gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Omroep Brabant. Maar dezelfde kar met veertien boodschappen is in Pelt (België) nog altijd bijna zes euro goedkoper. Volgens supermarktdeskundige Paul Moers komt dat omdat Albert Heijn en Jumbo vechten om de Belgische klant.
Goed nieuws voor de Jumbo-klant: de kar met huismerkproducten is iets goedkoper geworden. In augustus 2024 betaalden we voor veertien producten 25,63 euro, vorig jaar 29,28 euro en nu is dat 27,85 euro.
Huismerk belangrijk
Tien producten zijn in een jaar tijd in prijs gedaald, vooral sinaasappelsap is door een goede oogst enorm in prijs gezakt. Maar exact dezelfde product kosten in België 'slechts' 21,92 euro, een verschil van bijna zes euro met Nederland.
Jumbo reageert blij op deze jaarlijkse steekproef. En dat is logisch: huismerkproducten zijn enorm belangrijk voor supermarkten in Nederland. Meer dan de helft van de verkochten producten is tegenwoordig huismerk. "De prijs is tussen de veertig en vijftig procent lager dan een A-merk", weet supermarktdeskundige Paul Moers. "Heel veel consumenten stappen daarom over."
Minder verspilling
De gele supermarkt zet daarom echt in op huismerkproducten, onder andere met hun eigen 'chiquere' Jumbo's-merk. "Bij een huismerkproducten hebben we meer invloed op de kwaliteit en prijs. Daardoor kunnen we beter inspelen op de behoefte van de klant", reageert Jasper Koek namens Jumbo.
"We doen hard ons best om kosten te besparen om de prijs op een goed niveau te houden", gaat Koek verder. "Dat doen we door scherper in te kopen en sneller en simpeler te werken."
'Sneller en simpeler' werken doet Jumbo door nieuwe technologie in te zetten voor het beheer van de voorraad, waardoor er minder verspilling is. "Goed voor het milieu en de portemonnee van onze klanten."
Jumbo en Albert Heijn zetten Belgische markt op zijn kop
Het prijsverschil met België dan. De huismerkproducten komen uit dezelfde fabriek en hetzelfde distributiecentrum. "Ja, er is heel veel hetzelfde, maar Nederland en België zijn twee heel verschillende markten", reageert de woordvoerder van Jumbo. "De belasting en de consument is anders. Iets wat in België populair is, waar veel vraag naar is, zal daar goedkoper zijn dan bij ons in Nederland."
Toch is dat niet het hele verhaal, zegt supermarktdeskundige Moers. Zo is er volgens hem ook nog een andere reden waarom een bak ijs hier dubbel zo duur is en koffie in Nederland 1,50 euro extra kost. "Dat zijn enorme verschillen, maar Albert Heijn en Jumbo proberen in België de markt op zijn kop te zetten."
Volgens Moers zijn ze 'op agressieve wijze' bezig om marktaandeel te winnen in. "En dan kunnen de prijzen lager zijn dan bij ons."
Onzekerheid blijft
De kleine daling van huismerkprijzen is goed nieuws, maar we moeten niet te vroeg juichen, zegt Moers: "Supermarkten kopen tot een half jaar voorruit in en daardoor kunnen ze de prijzen nog even lager houden."
Ook de oorlog in Iran speelt daarin een rol, volgens Moers. "In deze economie moet je het bijna dag per dag bekijken, de onzekerheid met de Straat van Hormuz en Trum blijft groot."
Ook Jumbo durft niet vooruit te kijken. "Ons doel is om de boodschappen betaalbaar te houden en daar werken we hard aan in een onzekere wereldeconomie. Maar we hebben geen zekerheden voor over een jaar", zegt een woordvoer van de supermarkt.