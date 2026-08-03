Huismerk Jumbo daalt in prijs, maar winkelen in België blijft goedkoper

Huismerkproducten van Jumbo zijn in een jaar tijd in prijs gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Omroep Brabant. Maar dezelfde kar met veertien boodschappen is in Pelt (België) nog altijd bijna zes euro goedkoper. Volgens supermarktdeskundige Paul Moers komt dat omdat Albert Heijn en Jumbo vechten om de Belgische klant.

Goed nieuws voor de Jumbo-klant: de kar met huismerkproducten is iets goedkoper geworden. In augustus 2024 betaalden we voor veertien producten 25,63 euro, vorig jaar 29,28 euro en nu is dat 27,85 euro. Huismerk belangrijk

Tien producten zijn in een jaar tijd in prijs gedaald, vooral sinaasappelsap is door een goede oogst enorm in prijs gezakt. Maar exact dezelfde product kosten in België 'slechts' 21,92 euro, een verschil van bijna zes euro met Nederland.

Prijzen Jumbo huismerken augustus 2025-2026

Jumbo reageert blij op deze jaarlijkse steekproef. En dat is logisch: huismerkproducten zijn enorm belangrijk voor supermarkten in Nederland. Meer dan de helft van de verkochten producten is tegenwoordig huismerk. "De prijs is tussen de veertig en vijftig procent lager dan een A-merk", weet supermarktdeskundige Paul Moers. "Heel veel consumenten stappen daarom over." Minder verspilling

De gele supermarkt zet daarom echt in op huismerkproducten, onder andere met hun eigen 'chiquere' Jumbo's-merk. "Bij een huismerkproducten hebben we meer invloed op de kwaliteit en prijs. Daardoor kunnen we beter inspelen op de behoefte van de klant", reageert Jasper Koek namens Jumbo.

"We doen hard ons best om kosten te besparen om de prijs op een goed niveau te houden", gaat Koek verder. "Dat doen we door scherper in te kopen en sneller en simpeler te werken." 'Sneller en simpeler' werken doet Jumbo door nieuwe technologie in te zetten voor het beheer van de voorraad, waardoor er minder verspilling is. "Goed voor het milieu en de portemonnee van onze klanten." Jumbo en Albert Heijn zetten Belgische markt op zijn kop

Het prijsverschil met België dan. De huismerkproducten komen uit dezelfde fabriek en hetzelfde distributiecentrum. "Ja, er is heel veel hetzelfde, maar Nederland en België zijn twee heel verschillende markten", reageert de woordvoerder van Jumbo. "De belasting en de consument is anders. Iets wat in België populair is, waar veel vraag naar is, zal daar goedkoper zijn dan bij ons in Nederland."

Huismerkprijzen Jumbo België vs Nederland