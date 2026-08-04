Supermarktdeskundige kritisch op Jumbo: 'Stoppen met aanbiedingen'

Supermarktketen Jumbo moet per direct stoppen met aanbiedingen, zegt supermarktdeskundige Paul Moers tegen Omroep Brabant. "Ze moeten terug naar de unieke formule met standaard lage prijzen en weer lef tonen." Nu worden consumenten 'genept' met aanbiedingen en dat zorgt voor frustratie.

De huismerkproducten van Jumbo zijn afgelopen jaar in prijs gedaald, blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Een woordvoerder van Jumbo reageert blij op het nieuws, maar de Veghelse supermarkt kan nog helemaal niet blij zijn, vindt supermarktdeskundige Moers. Het marktaandeel daalt en de winst staat onder druk. Wat moet Jumbo veranderen?

"Ooit was Jumbo uniek, hadden ze lef en waren ze eigenwijs", somt Moers op. "Nu zijn ze een kopie van Albert Heijn." Volgens de supermarktdeskundige moet Jumbo terug naar de filosofie van Karel van Eerd. "Ze hadden ooit elke dag lage prijzen, zonder aanbiedingen, maar dat hebben ze helemaal losgelaten. Als ze dat terugbrengen en weer de aanvaller worden, kunnen ze weer de markt gaan veroveren."