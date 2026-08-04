Supermarktdeskundige kritisch op Jumbo: 'Stoppen met aanbiedingen'
Supermarktketen Jumbo moet per direct stoppen met aanbiedingen, zegt supermarktdeskundige Paul Moers tegen Omroep Brabant. "Ze moeten terug naar de unieke formule met standaard lage prijzen en weer lef tonen." Nu worden consumenten 'genept' met aanbiedingen en dat zorgt voor frustratie.
De huismerkproducten van Jumbo zijn afgelopen jaar in prijs gedaald, blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Een woordvoerder van Jumbo reageert blij op het nieuws, maar de Veghelse supermarkt kan nog helemaal niet blij zijn, vindt supermarktdeskundige Moers. Het marktaandeel daalt en de winst staat onder druk.
Wat moet Jumbo veranderen?
"Ooit was Jumbo uniek, hadden ze lef en waren ze eigenwijs", somt Moers op. "Nu zijn ze een kopie van Albert Heijn."
Volgens de supermarktdeskundige moet Jumbo terug naar de filosofie van Karel van Eerd. "Ze hadden ooit elke dag lage prijzen, zonder aanbiedingen, maar dat hebben ze helemaal losgelaten. Als ze dat terugbrengen en weer de aanvaller worden, kunnen ze weer de markt gaan veroveren."
Geen aanbiedingen, alleen nog lage prijzen dus. Nu worden consumenten genept met aanbiedingen, volgens Moers. "Je maakt met standaard lage prijzen klanten gelukkiger. Je hoeft niet meer groot in te kopen en gefrustreerd aanbiedingen zoeken. Jumbo kan dat, maar dan moet de lef in die familie weer terugkomen."
Volgens de supermarktdeskundige had de jumbo een unieke formule in handen, maar is dat nu helemaal weg.
Wat wil de nieuwe topman van Jumbo?
Die 'unieke formule' begon Karel van Eerd in 1996 met de opening van zijn Jumbo-winkel in Den Bosch. Zijn overtuiging was dat het 'beter, goedkoper en anders' kon. Dat resulteerde in een supermarkt waar de klant terecht kan voor de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service.
Geen aanbiedingen, wel zeven zekerheden, zoals geld terug als het product ergens anders goedkoper is en gratis boodschappen voor de vierde wachtende in de kassarij. Maar rond 2010 kwamen er toch aanbiedingen en in 2023 zette Jumbo een streep door alle zekerheden.
De nieuwe Jumbo-topman Jesper Højer wil de supermarktketen sneller, simpeler en goedkoper maken. En dat wil hij doen met, jawel, meer acties. "De klant wil aanbiedingen", zegt hij. Zo zijn de verdwenen vleesaanbiedingen eerder dit jaar al teruggekomen.