Marktplaats blokkeert opnieuw account van omstreden scootmobielhandelaar

Marktplaats heeft voor de tweede keer het account geblokkeerd van de omstreden scootmobielhandelaar waar Omroep Brabant eerder over schreef. De verkoper keerde na een eerdere blokkade onder een andere naam terug op het platform. Via sociale media en zijn eigen website gaat de verkoop ondertussen door.

Meerdere gedupeerden deden aangifte bij de politie, maar dat heeft vooralsnog niet tot een doorbraak geleid. Anderen schakelden juridische hulp in: er werd een advocaat ingeschakeld en er werden meerdere aangetekende brieven naar de verkoper gestuurd, tot dusver zonder het gewenste resultaat.

Aangiftes tegen de handelaar Ook gebruikte de handelaar foto's van een showroom die niet van hem was. Nadat Omroep Brabant contact opnam met de echte eigenaar van de showroom, die aangaf juridische stappen te willen ondernemen, heeft de handelaar de foto's verwijderd.

Omroep Brabant sprak met meerdere slachtoffers die zeggen voor duizenden euro's te zijn gedupeerd. Na betaling werden de beloofde scootmobielen volgens hen niet geleverd, of bleken ze ernstige gebreken te hebben. Beloofde service bleef uit en contact met de verkoper was vrijwel onmogelijk.

"Ik weet dat de kans klein is dat ik mijn geld nog terugzie. Maar ik vind het belangrijk dat dit stopt. Het is heel kwalijk dat hij misbruik maakt van mensen die juist op zoek zijn naar een hulpmiddel", zegt een van de gedupeerden. "Wij hebben alle tijd. Het is een principekwestie."

Handelaar bleef actief

Van de eerdere blokkade op Marktplaats trok de handelaar zich niet veel aan. Naast de verkoop via sociale media lukte het hem een nieuw account op Marktplaats aan te maken, waarmee hij scootmobielen en fatbikes adverteerde onder de naam "fatbike service asten helmond".

Naar aanleiding van vragen van Omroep Brabant heeft Marktplaats het nieuwe account van de handelaar onderzocht. Volgens het platform bleek dat account inderdaad gekoppeld te zijn aan het eerder geblokkeerde account van de handelaar. Daarop besloot Marktplaats ook dit account te blokkeren.

"Uit onze gegevens blijkt dat het door jullie gemelde account op 14 december 2025 is aangemaakt met andere contactgegevens. Hierdoor is dit account onopgemerkt gebleven", zegt een woordvoerder van Marktplaats. "Fraude en misbruik van ons platform nemen wij zeer serieus. Wanneer wij signalen ontvangen dat een gebruiker onze regels overtreedt of zich mogelijk schuldig maakt aan frauduleuze activiteiten, onderzoeken wij deze zorgvuldig. Als daar aanleiding toe is, nemen wij passende maatregelen, waaronder het blokkeren van een account."

Niet ingeschreven in het handelsregister

Dat het om dezelfde handelaar gaat, blijkt uit meerdere overeenkomsten. Op de website van de verkoper staat hetzelfde telefoonnummer vermeld als bij het nieuwe Marktplaats-account. Bel je dat nummer, dan krijg je bovendien de handelaar aan de lijn. Daarnaast wordt op het platform geadverteerd vanaf hetzelfde adres als bij het eerder geblokkeerde account.

Op zijn nieuwe Marktplaats-account vermeldt de verkoper een handelsnaam en een KVK-nummer, waardoor de indruk wordt gewekt dat hij als onderneming staat ingeschreven. Uit controle in het handelsregister blijkt echter dat de opgegeven gegevens daar niet in voorkomen.

Volgens de verkoper achter het Marktplaats-account is er niets aan de hand. "Ik ben niet geblokkeerd", zegt hij. Op de vraag waarom hij een nieuw account heeft, geeft hij geen antwoord.