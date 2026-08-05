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LIVE 112-nieuws | Veel schade na brand bij activiteitencentrum, vuur vermoedelijk aangestoken
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Liveblog
05:45
Veel schade na brand bij activiteitencentrum, vuur vermoedelijk aangestoken
In activiteitencentrum De Jagershoef in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De politie vermoedt dat de brand aan de Lohengrinlaan in het stadsdeel Woensel is aangestoken.
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