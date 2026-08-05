Animal Rights bezorgd om levende dieren tussen kadavers die Rendac ophaalt

Chauffeurs van destructiebedrijf Rendac in Son hebben vorig jaar negentien keer een levend dier aangetroffen tussen kadavers die ze kwamen ophalen. Dat stelt dierenrechtenorganisatie Animal Rights op basis van documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie is boos en bezorgd, omdat het aantal meldingen volgens haar niet afneemt.

Het ging in 2025 onder meer om kippen, varkens, kalveren, runderen, geiten en een schaap. Een jaar eerder waren er volgens Animal Rights achttien meldingen. Daarbij werden minstens 21 levende dieren gevonden. De dieren waren door veehouders samen met dode dieren klaargezet om door Rendac te worden opgehaald. Een boer moet controleren of een dier daadwerkelijk dood is voordat het als kadaver wordt aangeboden. En dat gebeurt volgens Animal Rights niet altijd goed. Animal Rights vraagt al jaren documenten over de meldingen op via de Wet open overheid. Volgens de organisatie blijkt daaruit dat er nog altijd regelmatig levende dieren tussen kadavers worden gevonden.

"Het aantal neemt niet af", concludeert de dierenrechtenorganisatie. Animal Rights vindt het zorgelijk dat de meldingen blijven voorkomen, ondanks waarschuwingen en maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dwangsommen

Als een chauffeur van Rendac een levend dier tussen de kadavers vindt, kan daarvan melding worden gedaan bij de NVWA. Die kan vervolgens optreden tegen de dierhouder. Eerder kregen dierhouders meestal een officiële waarschuwing. Later werd besloten om een last onder dwangsom op te leggen. Dat betekent dat een boer geld moet betalen wanneer binnen een bepaalde periode opnieuw een overtreding wordt vastgesteld. Volgens Animal Rights bedraagt de dwangsom 1500 euro per overtreding, met een maximum van 4500 euro. De maatregel geldt volgens de organisatie één jaar. Animal Rights vraagt zich af of die aanpak streng genoeg is. In de documenten komen volgens de organisatie drie veehouderijen voor die in verschillende jaren meerdere keren werden genoemd.

Reactie Rendac Rendac laat in een reactie weten: "Deze situatie doet zich zeer sporadisch voor. Onze chauffeurs zijn hier alert op. Als het toch gebeurt, wordt de aanbieder direct geïnformeerd. De chauffeur rijdt dan niet verder, maar wacht tot het dier de juiste zorg krijgt."