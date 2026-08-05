Grote brand onder controle, ProRail werkt aan hervatting treinverkeer

De treinen tussen Boxmeer, Vierlingsbeek en Venray gaan donderdagochtend weer rijden. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Eerder meldde een woordvoerder van het bedrijf aan Omroep Brabant dat de treinen woensdagavond al zouden rijden. De afgelopen dagen reden er geen treinen op het traject door een grote natuurbrand in Limburg.

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Door de brand werden al twee dagen stopbussen ingezet om reizigers te vervoeren. "We gaan het spoor nu controleren op beschadigingen en die eventuele beschadigingen herstellen", meldde een woordvoerder van ProRail woensdagmiddag. "De prognose is dat we rond zes uur weer kunnen rijden met de treinen." Dat bleek uiteindelijk dus niet het geval.