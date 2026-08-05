Grote brand onder controle, ProRail werkt aan hervatting treinverkeer
De treinen tussen Boxmeer, Vierlingsbeek en Venray gaan donderdagochtend weer rijden. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Eerder meldde een woordvoerder van het bedrijf aan Omroep Brabant dat de treinen woensdagavond al zouden rijden. De afgelopen dagen reden er geen treinen op het traject door een grote natuurbrand in Limburg.
Door de brand werden al twee dagen stopbussen ingezet om reizigers te vervoeren. "We gaan het spoor nu controleren op beschadigingen en die eventuele beschadigingen herstellen", meldde een woordvoerder van ProRail woensdagmiddag.
"De prognose is dat we rond zes uur weer kunnen rijden met de treinen." Dat bleek uiteindelijk dus niet het geval.
Grote brand onder controle
De natuurbrand die sinds maandag in het Limburgse gebied Boschhuizenbergen bij Oostrum woedde, is overigens nog niet volledig uit. De brandweer blijft nog in het gebied, zodat eventuele oplaaiingen snel ontdekt en gestopt kunnen worden, laat de veiligheidsregio weten.
Wel is de brand vanaf de zogeheten stoplijnen onder controle. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk. Hotspots zijn kleine brandhaardjes die onder invloed van de wind oplaaien.
De veiligheidsregio meldt dat de vraag nu is hoelang het nablussen nog gaat duren. Maandag en dinsdag hielpen Brabantse brandweermensen mee om de brand te blussen. Daarnaast werden Chinooks van de vliegbasis Gilze-Rijen ingezet als blushelikopters.
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