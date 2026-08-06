Blushelikopter vertrekt van Gilze-Rijen naar Ouddorp voor natuurbrand

Voor de bestrijding van de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is donderdagavond een blushelikopter van Defensie ingezet. Dat meldt de Veiligheidsregio. Deze chinook vertrekt vanaf de vliegbasis in Gilze-Rijen.

Er is om assistentie gevraagd omdat de harde wind het bestrijden van het vuur vanaf de grond moeilijk maakt. De blushelikopter zal naar verwachting vanaf half acht 's avonds in Ouddorp zijn. Mogelijk gaat het om twee helikopters, maar dat kan de Veiligheidsregio nog niet bevestigen.

Volgens de Veiligheidsregio staat ongeveer 0,7 hectare in brandt en breidt het vuur zich nog steeds naar het oosten uit. Er zijn geen campings in de buurt. Brandweerlieden leggen een zogenoemde natte stoplijn om de brand aan. Met speciale sproeiers aan de brandweerslangen wordt een brede strook begroeiing natgemaakt om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.

Eerder deze week vertrokken ook al meerdere chinooks richting de natuurbrand in Limburg, vlakbij de Brabantse grens. De helikopters haalden toen hun bluswater uit de de Maas bij Maashees, in de gemeente Land van Cuijk.