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Goed nieuws voor PSV: lagere straf voor Joey Veerman

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 11:20
Joey Veerman krijgt de rode kaart tegen AZ (foto: Orange Pictures)
Joey Veerman krijgt de rode kaart tegen AZ (foto: Orange Pictures)

PSV hoeft spelmaker Joey Veerman geen twee competitiewedstrijden te missen. De aanklager van de voetbalbond KNVB heeft de straf die de middenvelder in eerste instantie werd opgelegd teruggebracht tot één wedstrijd schorsing en één duel voorwaardelijk. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Veerman kreeg de straf naar aanleiding van zijn rode kaart tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal vorig weekend. In de beginfase van dat duel raakte hij bij een poging de bal te veroveren AZ-aanvaller Mexx Meerdink in het gezicht

Na ingrijpen door de videoscheidsrechter stuurde arbiter Serdar Gözübüyük Veerman van het veld. Met tien man verloor PSV de wedstrijd tegen AZ kansloos met 4-0

De aanklager van de KNVB wilde Veerman naar aanleiding van deze rode kaart twee duels schorsen en daarnaast een wedstrijd voorwaardelijk opleggen. Dat was naar mening van PSV een te zware straf, omdat er geen enkele opzet in het spel was bij Veerman om zijn tegenstander te blesseren. Ook Meerdink zelf benadrukte dit. De KNVB gaat hierin mee.

Veerman mist nu wel de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen, zaterdag tegen Fortuna Sittard. Een week later is hij wel inzetbaar. Dan wacht PSV een uitwedstrijd tegen Excelsior. 

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