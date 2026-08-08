Man (80) meldt zich uren na aanrijding van FC Den Bosch-steward Fransien

Een 80-jarige automobilist heeft zich vorige week vrijdag uren na de aanrijding met FC Den Bosch-steward Francien Maas (59) gemeld bij de politie. Dat maakt de politie zaterdag bekend. Francien lag dagen op de intensive care na het ongeluk.

Fransien is al ruim 35 jaar steward op de M-side, ook bekend als de Oostribune van het Bossche Stadion De Vliert. Ze was vorige week vrijdag met haar scooter onderweg voor het oefenduel van FC Den Bosch tegen Al-Fayha. Terwijl ze onderweg was, werd Fransien aangereden door een automobilist, die na het ongeluk doorreed .

Fransien liep een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op door het ongeluk en lag dagen op de IC . “Naar omstandigheden gaat het goed, maar ik heb nog heel veel pijn”, zei ze donderdag tegen DTV Nieuws . Van het ongeluk kan ze zich nauwelijks iets herinneren. "Ik weet niks meer van het ongeluk. Het enige wat ik nog weet, is een beeld van een politieman."

80-jarige meldt zich

Zaterdag meldt de politie dat de 80-jarige man uit Den Bosch die Fransien aanreed zich enkele uren na het ongeluk zelf heeft gemeld bij de politie. Hij zit niet vast, maar zal op een later moment verhoord worden.

"Wij snappen de emoties en leven uiteraard mee met het slachtoffer. Wij wensen haar sterkte met haar herstel toe. Wij vragen om ieders begrip en geduld om het verdere onderzoek af te wachten", schrijft de politie.

Veel steun

Na het ongeluk stroomden op Facebook de beterschapswensen binnen. Vanuit de M-side kreeg ze een grote bos bloemen en een fruitmand. Ook FC Den Bosch liet van zich horen. De selectie verraste haar in het ziekenhuis met een gesigneerd shirt.

Daarnaast haalden supporters met een crowdfunding een dikke 5000 euro op voor een nieuwe scooter. "De club is mij heel veel waard, het zijn echt mijn jongens", zegt Fransien. "Dan geven ze toch wel heel veel om je. Dat gevoel geven ze me."

Voorlopig ligt de focus van Fransien op herstellen. Dat zal nog lang duren, vertelde ze tegen DTV Nieuws.