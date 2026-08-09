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LIVE 112-nieuws | Overval Helmond: man en tiener aangehouden in Den Haag | Fikse brand in natuurgebied Herperduin bij Oss is onder controle
Vandaag om 10:28
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Liveblog
10:28
Overval Helmond: man en tiener aangehouden in Den Haag
Twee verdachten zijn aangehouden in verband met de overval die vrijdagnacht plaatsvond in een huis aan de Van Meelstraat in Helmond. Ze werden zaterdagavond gearresteerd in Den Haag. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Het gaat om een 36-jarige Hagenaar en een 17-jarige jongen uit Den Bosch.
06:31
Fikse brand in natuurgebied Herperduin bij Oss is onder controle
In natuurgebied Herperduin, in de gemeente Oss, woedde zondagochtend een grote natuurbrand. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het om een gebied van honderd bij 150 meter. De brandweer heeft het vuur sinds kwart voor acht onder controle. De brand zou uitgebroken zijn aan de kant van de Domineeshoef.
05:34
Auto schiet van N69 bij Veldhoven en belandt op z'n kant in de berm
Een auto is zaterdagnacht van de weg geraakt op de N69 bij Veldhoven. Agenten vonden de auto op zijn kant in de berm.
05:17
Huis in Veghel tijdelijk onbewoonbaar na brand in droger, woning vol rook
In een huis aan het Spoorven in Veghel heeft zaterdagavond laat brand gewoed. Het vuur ontstond in de bijkeuken, in een droger. De bewoners lagen op dat moment te slapen. Ze werden wakker van het brandalarm, vluchtten snel het huis uit en belden de brandweer.
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