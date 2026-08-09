Grote natuurbrand was zoektocht voor brandweer: ‘Geen gemakkelijke klus’

De brandweer heeft zondagochtend een tijd moeten zoeken naar de natuurbrand in natuurgebied Herperduin, tussen Oss en Schaijk. Dat vertelt brandweerman Willem van Cuijk aan Omroep Brabant. Rond halfzes kreeg de brandweer een 'brandgerucht' binnen: iemand meende brand in het natuurgebied te zien.

"We zijn toen gaan zoeken naar de brandhaard, maar dit duurde wel even", aldus Van Cuijk. "Toen we de brandhaard vonden, hebben we flink opgeschaald", zegt hij. Dat was nodig om de brand in te pakken en erger te voorkomen. Zware wagens over smalle zandpaden

Korpsen uit de hele omgeving werden opgetrommeld. "Met deze droogte is het belangrijk dat we voldoende potentieel hebben", vertelt Van Cuijk. Zeker twintig brandweerwagens kwamen naar Herperduin, onder meer vier waterwagens met elk 16.000 liter water. Aan de rand van het natuurgebied staat een waterwagen uit Schijndel water te tanken. De wagens rijden op en neer naar de brandhaard, die zo'n kilometer het natuurgebied in ligt. Die afstand is een flinke uitdaging voor de brandweer: de zware wagens moeten over droge en smalle zandpaden rijden. "Dit is geen gemakkelijke klus, we hebben zelfs getwijfeld om niet verder te rijden", vertelt een brandweerman die uit het gebied komt.

Brand onder controle

Ruim twee uur na het ontdekken van de natuurbrand kwam er goed nieuws: de brand is onder controle. "De grootschalige inzet heeft gewerkt. We hebben de brand kunnen inpakken", vertelt Van Cuijk. "We hebben de randen natgespoten en zijn samen naar binnen getrokken om het vuur onder controle te krijgen." Helemaal uit was de brand aan het eind van de ochtend nog niet.







