Na dreiging bij huis veroordeelde pleegvaders groeien zorgen bij buren

Er werd recent geschreeuwd, gedreigd en zelfs een brievenbus vernield bij het huis van twee veroordeelde pleegvaders in Den Bosch. Na de terugkeer van Mattias T. en Steven van H. voelen buren zich niet meer veilig. Zij zijn al langer bezorgd over de terugkeer van de mannen en voelen zich niet gehoord door de gemeente en politie. Ondertussen worstelen de gemeente en de politie met de middelen die ze hebben en proberen de mannen de draad weer op te pakken.

Het voelde voor buurtbewoners van de Bossche wijk erg beangstigend toen een groep mannen zich in de nacht van 18 op 19 juli ophield rondom het huis van de veroordeelde zedendelinquenten. Er werd getoeterd, gebonsd, geschreeuwd en gedreigd. Er was glasgerinkel te horen. Een bierflesje werd tegen het huis gegooid en een brievenbus werd vernield, bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De bewoners waren die avond niet thuis. Buren lagen naar eigen zeggen 'stokstijf van de angst in bed'.

Steven van H. en Mattias T. kregen half juni 502 dagen gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van hun pleegzoons en hun hond. Een deel van de straf hebben de mannen in voorarrest uitgezeten. Daarom zijn zij op vrije voeten en zijn ze onlangs teruggekeerd naar huis. Als de mannen opnieuw de fout in gaan moeten ze nog een jaar de cel in. Ze kregen ook een taakstraf van 240 uur.

Het incident gebeurde het weekend na de terugkeer van de mannen in de Bossche wijk. Buren hebben die terugkeer eerder geprobeerd tegen te houden met posters met teksten als 'Geen plek voor zedendelinquenten. Wij strijden voor een kindveilige wijk'. Ook hebben buren op een zondagavond op straat gezeten om te voorkomen dat Mattias T. en Steven van H. die avond al thuiskwamen.

Buren maken zich grote zorgen over de veiligheid van de vele kinderen in de wijk. In de straat van T. en Van H. ligt een speeltuin, voetbalveldje en een dansschool. "Er zit ook een school aan het einde van de straat, waar ook mijn zoontje naar school gaat. Ik durf mijn kinderen met dit weer niet zonder kleren rond te laten lopen", zei een buurtbewoonster eerder.

"Wordt achter privacy geschuild."

De posters hangen nog altijd verspreid over de wijk. En ook de zorgen bij buren zijn er niet minder om. De zorgen zijn de laatste weken juist gegroeid, ook door de communicatie die buren met de gemeente hebben. "Het probleem is niet dat privacy wordt beschermd. Het probleem is dat achter privacy lijkt te worden geschuild om geen antwoorden te hoeven geven", zeggen buren, die anoniem willen blijven. Op antwoorden van de gemeente zitten buren juist te wachten. Zo vragen zij zich af hoe er toezicht wordt gehouden op het omgangsverbod met minderjarigen dat door de rechtbank aan de mannen is opgelegd. Ook vragen buren zich af wat er allemaal opgenomen wordt met de camera's, die in het huis van de mannen hangen. In het begin was het contact met de gemeente volgens buren veelbelovend, maar nu missen zij duidelijke communicatie, ondersteuning en het gevoel dat hun veiligheid prioriteit heeft. Door de zomerperiode is er volgens hen een wisseling in contacten geweest bij de gemeente, ook zou het contact minder zijn geworden en zou de wijkagent slecht bereikbaar zijn.

Reactie Mattias T. en Steven van H. Mattias T. En Steven van H. laten aan Omroep Brabant weten op advies van hun advocaat niet inhoudelijk in te willen gaan op ons verhaal. "Er lopen momenteel tal van zaken die hopelijk in goed overleg en met gezond verstand opgelost kunnen worden. We hebben begrip voor de emoties die er leven en proberen met alle betrokkenen tot een oplossing te komen", schrijven zij.

Het merendeel van de straat ziet de veroordeelde zedendelinquenten liever vertrekken. "We zijn continu alert op bewegingen en geluiden in de straat", zegt een buurtbewoner. "Non stop alert zijn, zorgt voor uitputting", vult een ander aan. Toch zijn er ook buren die zich niet druk maken over de terugkeer van de mannen. Een buurtbewoner die Omroep Brabant sprak, vindt dat de posters weggehaald moeten worden door de gemeente. Ook vindt hij dat de mannen volgens het rechtssysteem hun straf uitgezeten hebben en gewoon kunnen terugkeren naar hun koophuis.

Reactie gemeente en politie De gemeente laat weten dat er bij vragen en verzoeken vanuit de buurt altijd gekeken naar wat er wel en niet mogelijk is. Door de vakantieperiode is er volgens de gemeente eenmalig een wisseling in de bezetting geweest, waardoor de buurt hun vaste contactpersoon niet kon bereiken. Ook heeft de gemeente alle bewoners slachtofferhulp aangeboden. "We begrijpen dat incidenten in en rondom woningen het veiligheidsgevoel van bewoners kan beïnvloeden", schrijft de gemeente. Op het incident in juli wil de gemeente vanwege de privacy niet ingaan. De politie heeft extra gesurveilleerd en handhaving van de gemeente surveilleert dagelijks in de straat. De situatie wordt continu gemonitord. "Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt opnieuw beoordeeld of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Dat draagt hopelijk bij aan het veiligheidsgevoel", schrijft de gemeente. De politie laat aan Omroep Brabant weten de gevoelens die in de buurt leven te begrijpen. Toch is optreden voor de politie lastig door de beperkte middelen die zij hebben. De gemeente gaat over concrete veiligheidsmaatregelen zoals het plaatsen van camera's en de politie niet. "We zijn niet in staat om te voldoen aan de verwachtingen die de buurt van ons heeft. We nemen incidenten en meldingen uit de wijk serieus. Bij overtredingen van de wet kunnen we optreden", schrijft de politie.