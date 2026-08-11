Van SM-speeltjes tot levend kunstwerk, dit haalden magneetvissers uit water

Het zal je maar gebeuren. Ben je aan het magneetvissen, haal je ineens een zwaar metalen steur aan je magneet. Dit overkwam Gerbert van der Stelt uit Werkendam afgelopen weekend. Het bleek een kunstwerk dat ongeveer een maand geleden werd gestolen in Hank. Magneetvissers halen wel vaker opmerkelijke dingen naar boven. We zetten een aantal vondsten van de afgelopen jaren op een rij.

'Je ziet een loop, dan sta je even raar te kijken'

Begin september 2012 hengelde Luuk van Lieshout een mitrailleur uit het Drongelens Kanaal bij Vught. "Dan sta je wel raar te kijken", vertelde Van Lieshout destijds. "Ik dacht eerst: ik heb een stuk ijzer te pakken. Toen kwam het naar boven en dan zie je zo'n loop." Hij belde meteen de politie, die het wapen in beslag nam.

Gevonden geweer in kanaal in Vught.

Kluis levert weinig op

Half mei 2018 deed de toen 13-jarige Daan van Winden uit Rosmalen een bijzondere vangst. Hij sloeg aan de Grintweg een kluis aan de haak. Hij deed er een touw omheen en bond het uiteinde aan de auto van zijn vader, maar het lukte de twee niet om het zware voorwerp naar boven te krijgen. Uiteindelijk werd de kluis met zwaar materieel uit het water gehaald. Door een kier in de zware deur kon Daan zien dat er een horecaportemonnee en oude stempels in lagen. Eerder haalde hij ook al een andere kluis naar boven, maar ook daar werd hij niet rijk van. De buit bedroeg vijfenzestig gulden. Daar kon hij uiteraard nergens meer mee terecht.

Daan met zijn kluis in Rosmalen.

Levend kunstwerk

Mikel Kok uit het Brabantse Rijswijk deed eind november 2020 ook een opmerkelijke vondst: een op zich doodgewone fiets. Nou, doodgewoon: het frame van de fiets bleek volledig in beslag genomen door honderden, misschien wel duizenden zoetwatermosseltjes.

De fiets die aan de magneet van Kok bleef hangen, had waarschijnlijk heel lang onder water gelegen. Zo lang dat de natuur, het leven onder water, de fiets transformeerde in een levend kunstwerk. "Zoiets heb ik nog nooit gezien", vertelde Kok. Elk stukje van de fiets, van stuur tot en met het zadel en de bagagedrager, was begroeid met mosseltjes.

Honderden zoetwatermosseltjes hebben zich op de fiets genesteld.

Oude zware Browning

Twee keer gooien en het was in juni 2022 raak voor Mitch van Gogh uit Dongen. Met zijn magneethengel haalde hij een pistool naar boven dat zomaar een eeuw oud bleek. Het was de tweede keer dat de magneetvisser een vuurwapen uit het kanaal bij Dongen viste. Mitch vond het allemaal prachtig. "Ik hou erg van geschiedenis en wist meteen dat dit een oud wapen was. Op de eerste plaats door de vorm. Daarnaast was het erg zwaar, minstens een kilo. Zulke zware handwapens maken ze nu niet meer. Verder was het wapen erg verroest en zaten er veel mosselen op. Dat is een teken dat het erg lang in het water lag." Het bleek een FN Browning, compleet verwoest en onbruikbaar. Toch moest de jonge magneetvisser het afgeven. "Dat vond ik wel jammer, want ik hou van oude spullen. Maar het blijft natuurlijk een wapen en de politie wilde het nog onderzoeken." Een jaar eerder vond Mitch ook een nog ouder wapen, een brug verderop. "Die kwam ergens uit eind 1800."

Het oude pistool dat uit het Wilhelminakaan uit Dongen werd gevist (foto: Mitch van Gogh).