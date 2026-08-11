Burgemeester Mikkers verwacht nog meer aanhoudingen na bekladdingen Engelen

De twee aanhoudingen dinsdag voor de bekladdingen en vernielingen in Engelen zijn volgens burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, waar Engelen onder valt, "zeer belangrijk". Hij verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. Rond de voorgenomen komst van een asielopvang in het dorp werden huizen, auto's en verkeersborden beklad met kwetsende en discriminerende teksten. De aanhoudingen geven volgens de burgemeester aan "dat we dit als samenleving niet tolereren".

Huizen, auto's en verkeersborden werden toen besmeurd met anti-azc-teksten. Dit ging om woorden als 'AMV nee', 'POA' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie.

Burgemeester Mikkers reageert dinsdagochtend op het grote politieonderzoek in het huis aan De Bloemendaal in Engelen, waar de twee mensen zijn aangehouden . Het gaat om een 52-jarige man een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch. Zij worden verdacht van vernielingen en bekladdingen op 25 en 26 juli in Engelen en Bokhoven.

Snelle aanhoudingen door samenwerking

Volgens de burgemeester heeft samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie gezorgd voor de snelle aanhoudingen. Door onder meer beschikbare beelden kwamen zij de verdachten op het spoor, zegt hij. "Samen is de afspraak gemaakt om hier prioriteit aan te geven", licht hij toe.

Agenten vielen dinsdagochtend rond half zeven het huis binnen. De rest van de ochtend heeft daar een groot politieonderzoek plaatsgevonden. Meerdere spullen zijn in beslag genomen. De verdachten worden nu verhoord.

"Je blijft van andermans spullen af", vindt burgemeester Mikkers in de eerste plaats. Daarnaast geeft hij aan dat door dit soort acties het democratisch debat "doodslaat". "We leven in een land waarin je van mening mag verschillen. Het maakt niet uit over welk onderwerp. Daarbij hoort niet bedreigen, intimideren of spullen vernielen."

Het besluit over de komst van de asielopvang moet nog worden genomen. De burgemeester hoopt de komende weken dat het gesprek met voor- en tegenstanders gevoerd kan worden. Om dat in goede banen te leiden, gaat de gemeente alle borden en vlaggen die in de discussie over de komst van de opvang zijn opgehangen, weghalen uit het openbaar gebied.

Hekken rondom beoogde locatie

Dat geldt ook voor alles wat is opgehangen bij het voormalige politiebureau op bedrijventerrein De Vutter, de plek van de beoogde asielopvang. Hier staan al hekken en daar komt één plek waar vlaggen en protestborden kunnen worden opgehangen. "Ik hoop toch wel dat we de grens en bodem bereikt hebben hoe we met elkaar omgaan", zegt de burgemeester.

Al sinds april is het onrustig in en rondom Engelen. De gemeente maakte toen bekend het voormalige politiebureau, tussen Engelen en Den Bosch, op het oog te hebben voor de opvang van een groep jonge asielzoekers. Tegenstanders demonstreerden, staken vuurwerk af en gingen onder meer de snelweg A59 op. Ook voorstanders lieten van zich horen.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.