Veiligheidsrisico reden voor milieuclub om weg te blijven bij boerendebat

De Brabantse Milieufederatie is vrijdag niet fysiek aanwezig bij het debat van de Provinciale Staten over het intrekken van de vergunningen van vijf kippenboeren. Vanwege het veiligheidsrisico deelt de organisatie haar inbreng alleen via een brief, zo laat ze dinsdag weten.

Volgens directeur Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie weegt de toegevoegde waarde van het fysiek bij het debat aanwezig zijn niet op tegen het veiligheidsrisico. "Wij vertellen al jaren hetzelfde verhaal en hebben dat al zo vaak mondeling gedaan. Ik heb niet de ervaring dat het veel verschil maakt of we daar zijn of een brief sturen."

Volgens Dingemans heeft haar organisatie in het besluit rekening gehouden met de aangekondigde boerenprotesten. "De sfeer kan omslaan. Dan zijn we daar liever niet. We willen de inhoud laten spreken, dat doen we met de brief."

Het spoeddebat gaat vrijdag over het plan van de provincie om dit najaar de vergunningen van vijf kippenboeren in te trekken. Het mogelijke intrekken van de vergunningen is de uitkomst van een rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek aanspande. De rechter gaf de milieuorganisatie gelijk en oordeelde dat de bedrijven te veel schade veroorzaken aan de omliggende natuur. Er zou te veel stikstof worden uitgestoten.