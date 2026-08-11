Veiligheidsrisico reden voor milieuclub om weg te blijven bij boerendebat
De Brabantse Milieufederatie is vrijdag niet fysiek aanwezig bij het debat van de Provinciale Staten over het intrekken van de vergunningen van vijf kippenboeren. Vanwege het veiligheidsrisico deelt de organisatie haar inbreng alleen via een brief, zo laat ze dinsdag weten.
Volgens directeur Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie weegt de toegevoegde waarde van het fysiek bij het debat aanwezig zijn niet op tegen het veiligheidsrisico. "Wij vertellen al jaren hetzelfde verhaal en hebben dat al zo vaak mondeling gedaan. Ik heb niet de ervaring dat het veel verschil maakt of we daar zijn of een brief sturen."
Volgens Dingemans heeft haar organisatie in het besluit rekening gehouden met de aangekondigde boerenprotesten. "De sfeer kan omslaan. Dan zijn we daar liever niet. We willen de inhoud laten spreken, dat doen we met de brief."
Het spoeddebat gaat vrijdag over het plan van de provincie om dit najaar de vergunningen van vijf kippenboeren in te trekken. Het mogelijke intrekken van de vergunningen is de uitkomst van een rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek aanspande. De rechter gaf de milieuorganisatie gelijk en oordeelde dat de bedrijven te veel schade veroorzaken aan de omliggende natuur. Er zou te veel stikstof worden uitgestoten.
'Laat Brabantse natuur niet verloren gaan'
De Brabantse Milieufederatie heeft de brief met haar inbreng samen met Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten naar de Provinciale Staten gestuurd. In de brief roepen de organisaties Statenleden op om de Brabantse natuur niet voorgoed verloren te laten gaan.
"Door alle emoties die worden geuit in aanloop naar het Statendebat op 14 augustus, zou je bijna vergeten waar het eigenlijk over zou moeten gaan: het vinden van een duurzame oplossing voor de stikstofcrisis", schrijven ze. "De natuur in Brabant staat er heel slecht voor en iedere dag dat er niet wordt ingegrepen, gaat de afbraak door. Jaar na jaar na jaar."
Volgens de organisaties moet iedere sector meewerken aan het terugdringen van stikstofbronnen om de natuur te herstellen: "De industrie, de luchtvaart én de landbouw."
Beleid in plaats van rechters
In de brief schrijven de organisaties dat de overheid niet alleen stappen moet zetten vanwege rechterlijke uitspraken, maar zelf beleid had moeten maken waarmee ''voldoende stikstofreductie wordt behaald binnen de gestelde deadlines''.
Volgens de organisaties zou dit beleid de last eerlijk moeten verdelen over alle sectoren die bijdragen aan de uitstoot. Daarnaast vinden ze dat het beleid de boeren op tijd moet helpen bij de benodigde verduurzaming en extensivering, bijvoorbeeld het houden van minder dieren per hectare, van hun bedrijf.
Deze aflevering van de podcast Kort en Bondig gaat over wat er speelt tussen de boze boeren en de provincie.