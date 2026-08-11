Spullen in beslag genomen na arrestaties Engelen: 'Als schadevergoeding'

Bij het onderzoek in het huis waar dinsdag twee verdachten werden aangehouden voor de bekladdingen in Engelen, heeft de politie verschillende spullen in beslag genomen. Het gaat volgens de teamchef van het basisteam in Den Bosch onder meer om spullen die kunnen dienen als compensatie voor de geleden schade bij slachtoffers van de bekladdingen.

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"Of dat gaat lukken, moet nog blijken. Maar dat is wel de intentie van de inbeslagname van de goederen", legt teamchef Zacha Dassouquine uit. De politie neemt de vernielingen en bekladdingen in Engelen volgens hem "enorm serieus". Agenten hebben daarom groot onderzoek gedaan in het huis, waar de twee verdachten werden opgepakt. De politie viel het huis aan de Bloemendaal dinsdagochtend om half zeven binnen. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw zijn toen opgepakt, het gaat om bewoners van het huis: een vader en een dochter. De twee worden verdacht van vernielingen en bekladdingen in de nacht van 25 op 26 juli in Engelen en Bokhoven. Huizen, auto's en verkeersborden werden toen besmeurd met anti-azc-teksten. Dit nadat de gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, eerder al bekendmaakte plannen te hebben voor een asielopvang op industrieterrein De Vutter. Dat ligt tussen Engelen en Den Bosch. Urenlang onderzoek

De politie was dinsdagochtend urenlang met veel agenten in het huis. Dit waren volgens teamchef Dassouquine agenten met verschillende specialismen. "Collega's hebben aanhoudingen verricht, doorzoekingen gedaan en verschillende goederen in beslag genomen", somt hij op. Agenten zijn gezien met onder meer cash geld en een jas, ook was de politie bezig met een auto. Of deze spullen daadwerkelijk in beslag zijn genomen, kan de politiechef niet bevestigen in verband met het lopende onderzoek.