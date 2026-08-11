Spullen in beslag genomen na arrestaties Engelen: 'Als schadevergoeding'
Bij het onderzoek in het huis waar dinsdag twee verdachten werden aangehouden voor de bekladdingen in Engelen, heeft de politie verschillende spullen in beslag genomen. Het gaat volgens de teamchef van het basisteam in Den Bosch onder meer om spullen die kunnen dienen als compensatie voor de geleden schade bij slachtoffers van de bekladdingen.
"Of dat gaat lukken, moet nog blijken. Maar dat is wel de intentie van de inbeslagname van de goederen", legt teamchef Zacha Dassouquine uit. De politie neemt de vernielingen en bekladdingen in Engelen volgens hem "enorm serieus". Agenten hebben daarom groot onderzoek gedaan in het huis, waar de twee verdachten werden opgepakt.
De politie viel het huis aan de Bloemendaal dinsdagochtend om half zeven binnen. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw zijn toen opgepakt, het gaat om bewoners van het huis: een vader en een dochter.
De twee worden verdacht van vernielingen en bekladdingen in de nacht van 25 op 26 juli in Engelen en Bokhoven. Huizen, auto's en verkeersborden werden toen besmeurd met anti-azc-teksten. Dit nadat de gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, eerder al bekendmaakte plannen te hebben voor een asielopvang op industrieterrein De Vutter. Dat ligt tussen Engelen en Den Bosch.
Urenlang onderzoek
De politie was dinsdagochtend urenlang met veel agenten in het huis. Dit waren volgens teamchef Dassouquine agenten met verschillende specialismen. "Collega's hebben aanhoudingen verricht, doorzoekingen gedaan en verschillende goederen in beslag genomen", somt hij op.
Agenten zijn gezien met onder meer cash geld en een jas, ook was de politie bezig met een auto. Of deze spullen daadwerkelijk in beslag zijn genomen, kan de politiechef niet bevestigen in verband met het lopende onderzoek.
Het gaat volgens Dassouquine om twee soorten spullen die in beslag zijn genomen. Enerzijds spullen die kunnen dienen als bewijsmateriaal om de waarheid boven tafel te krijgen. En anderzijds spullen die kunnen dienen als compensatie voor de geleden schade bij slachtoffers van de bekladdingen en vernielingen.
Hoe de verdachten op het spoor gekomen?
De politie kwam de verdachten op het spoor door het verzamelen en analyseren van camerabeelden, het opnemen van getuigenverklaringen en aangiften en het doen van buurtonderzoek. Dit is allemaal in de afgelopen weken gebeurd. "Op de camerabeelden zagen wij verdachten wat ertoe geleid heeft dat we twee verdachten aan konden houden."
In totaal hebben volgens de teamchef dertien mensen aangifte gedaan na de bekladdingen. Het kan volgens hem zomaar zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt: "Of dat gaat gebeuren zal de toekomst uitwijzen."
Gesprek blijven voeren
Dassouquine geeft aan dat de vrijheid en veiligheid van mensen om hun mening te uiten is aangetast door de vernielingen. Hij hoopt dat mensen nu op een respectvolle manier het gesprek blijven voeren met elkaar. "We snappen dat er zorgen zijn, maar we trekken wel een duidelijke grens als er strafbare feiten worden gepleegd", geeft hij aan.
Ook burgemeester Jack Mikkers drukt inwoners op het hart om het gesprek met elkaar te blijven voeren. "We leven in een land waarin je van mening mag verschillen. Het maakt niet uit over welk onderwerp. Daarbij hoort niet bedreigen, intimideren of spullen vernielen", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.
Gemeente haalt vlaggen en protetsborden weg
De gemeente gaat alle vlaggen en borden, die zijn opgehangen in de discussie over de asielopvang, weghalen uit openbaar gebied. Dat geldt ook voor alles wat is opgehangen bij de plek van de beoogde asielopvang. Hier staan al hekken en daar komt één plek waar vlaggen en protestborden kunnen worden opgehangen.
Het is al verschillende maanden onrustig in en rondom Engelen nadat de gemeente bekendmaakte plannen te hebben voor de opvang van een groep jonge asielzoekers. Tegenstanders demonstreerden, staken vuurwerk af en gingen onder meer de snelweg A59 op. Ook voorstanders lieten van zich horen.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.