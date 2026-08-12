LIVE | Zonsverduistering boven Brabant: zwaar 'geschut' in Breda

17:21

Op deze kaart zie je waar je het meeste kans hebt op een mooie eclips. De verduistering begint rond 19.15 uur en bereikt rond 20.11 uur het hoogtepunt. Dan verdwijnt in Brabant bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het is daarmee de grootste zonsverduistering die hier sinds 1999 te zien is.

Alleen staat de zon op dat moment al behoorlijk laag. Volgens Sterrenwacht Eindhoven hangt die bij het maximum nog maar zo'n 8 tot 10 graden boven de westelijke horizon. Reken ongeveer op een vuistbreedte als je met gestrekte arm naar de horizon kijkt. Een rij bomen of gebouwen kan het uitzicht dus zomaar verpesten. Neem daarom eens een kijkje op de kaart.