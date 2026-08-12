LIVE | Zonsverduistering in Brabant: eerste stukje van de zon verdwijnt
Deze woensdagavond schuift de maan voor de zon en hebben we te maken met een zonsverduistering. Dat is best bijzonder: de laatste keer dat dit gebeurde was 27 jaar terug, in 1999! In dit liveblog vind je alles over dit bijzondere natuurfenomeen. Heb je zelf leuke foto's of video's? Stuur ze naar [email protected].
Liveblog
Als kippen op een stok, wachten tot het donker wordt.
Kijk zelf mee met Saskia
Op onverwachte plekken druk
Ook op het viaduct boven de a50 is het druk. Voor wie naar Oss rijdt zal een grote mensenmenigte zien staan op de brug.
En nog een mooie
De eerste hap
In Roosendaal maakte Johan dit plaatje. "Met een zonnebril en cd als bescherming voor de lens."
Be like Frans!
Frans Bauer heeft vandaag ook de liveblog gelezen. Geen huis en-tuingerij maar een echte eclipsbril voor Frans. Veel plezier!
Zo zat Marian Bekkers erbij in 1999
Livestream volgen
Hier kun je (zonder eclipsbril) alles volgen!
Sterrenwacht Halley in Vinkel is vol
De druk in Vinkel bij de sterrenwacht, dan maar ernaast kijken
Omdat het zo druk is in Vinkel kijken Juul en haar vriendinnen in een grasveldje. "Helaas konden we niet meer bij de sterrenwacht komen", zegt ze.
Veilig langs de weg
Sommigen rijden met hun eclipsbril op wat absoluut verboden is. maar Marja niet, zij stopt even netjes langs de weg om te genieten.
Ook op hoogste punt van de provincie druk
Op de Geulberg in Nuenen hebben zich inmiddels een hele hoop mensen verzameld om samen naar de eclips te kijken. Er is zelfs sprake van een verkeersinfarct omdat er eigenlijk maar één weg het gebied in en uit is. Uitgerust met tassen, kussens en zonnehoedjes gaan komen de bezoekers beslagen ten ijs.
Megadrukte in Vinkel: weg afgesloten en mensen in de berm
En in Vinkel bij sterrenwacht Halley willen inmiddels zoveel mensen de eclips zien dat de straat is afgesloten en mensen tot wel een kilometer van het terrein af parkeren. Er lopen honderden mensen op de weg en mensen zitten in de berm te wachten op wat komen gaat omdat het inmiddels op het terrein van de sterrenwacht te druk is.
Deel je foto's met ons!
We vinden het leuk om te zien hoe en waar jij de zonsverduistering meemaakt! Heb je bijvoorbeeld mooie eclipsfoto's, of leuke plaatjes van een mensenmenigte? Deel ze dan met ons.
Bij sterrenwacht Halley in Vinkel kunnen ze niet wachten tot het spektakel begint
Meer risico op oogschade bij kinderen waarschuwen artsen
“Let op de ogen van jonge kinderen tijdens de eclips.” Dat zegt Alberta Thiadens, oogarts en onderzoeker bij het Erasmus MC. "Hun ooglenzen zijn heel helder en zij lopen daardoor meer risico op schade. Verder zijn de risico's voor netvliesschade precies hetzelfde bij volwassenen."
Thiadens verwacht dat jonge mensen de drang zullen voelen om toch in het zonlicht te kijken. "Het is middenin de zomervakantie en de zonsverduistering vindt plaats op een handig tijdstip, rond etenstijd. Dat zorgt voor meer risico op oogletsel."
De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet: het netvlies. "Door de enorme hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan. Er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas dat zonlicht bundelt op één punt. Het gevaar is ook dat je het niet voelt, want je hebt geen pijnreceptoren in je netvlies. De klachten ontstaan vaak ook pas uren later."
Bij sterrenwacht Halley in Vinkel wachten honderden mensen aan de poort voor toegang en een bril
Schrijver Wim Daniëls zag dat de zonsverduistering mensen in 1851 ook al bezig hield
Op deze plekken kun je de eclips goed en minder goed zien
Op deze kaart zie je waar je het meeste kans hebt op een mooie eclips. De verduistering begint rond 19.15 uur en bereikt rond 20.11 uur het hoogtepunt. Dan verdwijnt in Brabant bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het is daarmee de grootste zonsverduistering die hier sinds 1999 te zien is.
Alleen staat de zon op dat moment al behoorlijk laag. Volgens Sterrenwacht Eindhoven hangt die bij het maximum nog maar zo'n 8 tot 10 graden boven de westelijke horizon. Reken ongeveer op een vuistbreedte als je met gestrekte arm naar de horizon kijkt. Een rij bomen of gebouwen kan het uitzicht dus zomaar verpesten. Neem daarom eens een kijkje op de kaart.
Geen eclipsbril kunnen scoren? Op deze manier kun je de zonsverduistering toch zien
Is het je niet gelukt om een veilige eclipsbril te bemachtigen? Geen zorgen, er is nog hoop.
Volgens oogarts Stefan van Hartveldt van het ETZ in Tilburg zijn de meeste huis-, tuin- en keukentips die online rondgaan niet betrouwbaar, maar er is één manier die volgens hem wel veilig is:
"Maak een projectie met twee A4'tjes. Door in het midden van één A4'tje een gaatje te prikken en een tweede blaadje op de grond te leggen, wordt het zonlicht op het onderste blaadje geprojecteerd. "Zo ga ik er zelf ook van genieten", besluit hij.
Zwaar 'geschut' in Breda
In Breda zijn ze vanmiddag al vroeg begonnen met voorbereiden. En ze pakken het aan met zwaar geschut: Op een dak is een elektronische telescoop neergezet die vanavond volledig automatisch de zonsverduistering zal vastleggen. Op de telescoop is een speciaal zonnefilter gemonteerd.
Politie waarschuwt automobilisten om niet te rijden met een eclipsbril op
De politie in Nederland waarschuwt automobilisten om niet te rijden met een eclipsbril op, schrijft de NOS. Wie het natuurverschijnsel wil zien of filmen doet er volgens de politie verstandig aan een parkeerplaats op te zoeken waar dat veilig kan.
Brillen en camera's
Je kunt natuurlijk ook door twee lenzen kijken vanavond. Dat doet Ab ook . Hij trekt zijn camera uit de kast zodat óók degenen die vanavond niet kunnen kijken het later toch kunnen zien.
1 op 5 kijkt zonsverduistering zonder bescherming, ook karton en CD populair
Veel mensen die de eclips van vanavond buiten kijken, doen dat met zelfgemaakte bescherming. Vaak omdat ze geen bril meer konden bemachtigen, of omdat die te duur was. Op marktplaats gaan er door de schaarste brillen rond van meer dan 100 euro!
Eén op de vijf mensen kijkt de verduistering zelfs helemaal zonder bescherming. Zij denken dat dit niet nodig is. EenVandaag meldt dat na een onderzoek onder leden van hun opiniepanel.
Slechts een minderheid (43 procent) van de mensen die buiten wil
kijken, gaat dat wel met zo'n beschermende bril doen. Anderen zetten
een zonnebril op. 9 procent gebruikt een ander voorwerp zoals een cd of een stuk karton om het mee te kijken, iets wat door oogarts Stefan Hartveldt van het ETZ in Tilburg wordt nadrukkelijk afgeraden.
Pas over heel veel jaar weer, dus pak vanavond je kans
Boven onze provincie zal 90 procent van het zonsoppervlak bedekt zijn door de maan. Deze situatie zal zich pas in 2081 weer voordoen in ons land. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999.
En dat zag er zo uit:
Het wordt perfect weer om de zon te zien zakken in de zee... eh maan
Het wordt vanavond helder en warm weer. Dat is ideaal voor wie de zonsverduistering wil zien. Rond 20:00 uur is het hoogtepunt. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De zon staat dan namelijk laag aan de hemel.
Wie nog geen bril heeft moet diep in de buidel tasten
Wie er op tijd bij was, betaalde voor een eclipsbril vaak niet meer dan 2,50 of 3 euro. Maar nu de brillen via de officiële verkoopkanalen vrijwel overal zijn uitverkocht, ziet het er op Marktplaats heel anders uit. Daar lopen de bedragen inmiddels op tot tientallen euro's. Lees het hele artikel hier.
In de rij voor de juiste bril
Deze Bredanaren staan nog snel even in deze mega-rij om een goede bril te scoren voor de zonsverduistering van vanavond. Heb jij er al een?
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