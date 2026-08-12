LIVE | Zonsverduistering in Brabant: verduistering op hoogtepunt

18:29

“Let op de ogen van jonge kinderen tijdens de eclips.” Dat zegt Alberta Thiadens, oogarts en onderzoeker bij het Erasmus MC. "Hun ooglenzen zijn heel helder en zij lopen daardoor meer risico op schade. Verder zijn de risico's voor netvliesschade precies hetzelfde bij volwassenen."

Thiadens verwacht dat jonge mensen de drang zullen voelen om toch in het zonlicht te kijken. "Het is middenin de zomervakantie en de zonsverduistering vindt plaats op een handig tijdstip, rond etenstijd. Dat zorgt voor meer risico op oogletsel."

De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet: het netvlies. "Door de enorme hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan. Er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas dat zonlicht bundelt op één punt. Het gevaar is ook dat je het niet voelt, want je hebt geen pijnreceptoren in je netvlies. De klachten ontstaan vaak ook pas uren later."