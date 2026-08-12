Minister en wethouder in gesprek met inwoners Engelen over opvanglocatie

Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink en wethouder Pieter Paul Slikker zijn woensdag op bezoek geweest in Engelen. Tijdens een huiskamerbijeenkomst gingen zij in gesprek met inwoners over de mogelijke opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het dorp.

Onrust rond opvangplannen Sinds de gemeente bekendmaakte dat zij een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen wil openen in het voormalige politiebureau in Engelen, lopen de meningen in het dorp uiteen. De afgelopen tijd leidde dat regelmatig tot discussie en spanningen.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van onder meer de Buurttafels, Gastvrij Engelen, Veilig Engelen en de Bestuursraad. Tijdens het gesprek kwamen zorgen, ideeën en wensen van inwoners aan bod. Ook werd gesproken over de noodzaak van opvang en de ontwikkelingen die de afgelopen maanden voor onrust hebben gezorgd in en rond het dorp.

Recent werden meerdere woningen, auto's en gebouwen in Engelen en Bokhoven beklad met teksten die gericht waren tegen de komst van de opvanglocatie. De politie onderzoekt die vernielingen en surveilleert extra in de omgeving.

Inmiddels zijn een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bekladdingen. Bij doorzoekingen nam de politie verschillende goederen in beslag, die mogelijk kunnen worden gebruikt als bewijs of om slachtoffers van de vernielingen schadeloos te stellen.

Naast de bekladdingen waren er de afgelopen maanden ook verschillende protestacties tegen de opvangplannen. Volgens de gemeente en de politie is het daarom belangrijk dat inwoners met elkaar in gesprek blijven en hun mening op een respectvolle manier uiten.

Minister Van den Brink en wethouder Slikker spraken woensdag ook over de ondersteuning van gemeenten bij het organiseren van opvanglocaties. Daarbij ging het onder meer over langdurige opvang van goede kwaliteit en het betrekken van omwonenden bij de plannen.

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