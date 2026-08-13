Minister: 'Schrap boerenvergunningen pas als opties op zijn'

Alle opties moeten op tafel komen voordat de provincie Brabant de vergunningen van vijf kippenboeren intrekt. Dat benadrukt landbouwminister Jaimi van Essen donderdag nogmaals in een antwoord op Kamervragen. Die antwoorden op de vragen van BBB komen op de dag voor een belangrijk debat in de Provinciale Staten. Volgens de minister is er nog ruimte om alternatieve plannen mee te wegen.

Van Essen heeft met de provincie Brabant gesproken over het voornemen om de vergunningen van vijf pluimveehouders in de buurt van Natura 2000-gebieden in te trekken. Dat besluit volgde op een uitspraak van de rechter in een zaak die was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Van Essen zegt dat hij "in zijn algemeenheid waarde hecht aan een zorgvuldig proces". Hij zegt dat er nog alternatieven zijn die eerst serieus bekeken moeten worden voordat de vergunningen daadwerkelijk worden ingetrokken. Hij verwijst daarbij naar het stikstofadvies van Johan Remkes uit 2022. Daarin staat dat boeren bijvoorbeeld kunnen innoveren, minder dieren kunnen houden, kunnen omschakelen, verplaatsen of stoppen. Het besluit van de provincie werd bewust over de zomer heen getild, om de boeren de kans te geven alsnog maatregelen te nemen waarmee ze wel aan de uitspraak van de rechter kunnen voldoen.

Spoeddebat

De provincie Brabant stelde eerder juist dat alle mogelijkheden al zijn verkend en dat er geen andere optie meer overblijft dan de vergunningen in te trekken en de bedrijven stil te leggen. Van Essen vindt dat ondernemers er vanuit moeten kunnen gaan dat hun natuurvergunning blijft gelden. In principe is de provincie als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het uitgeven en handhaven van stikstofvergunningen. "Het is niet aan mij om daar in individuele zaken een oordeel over te geven", benadrukt hij.

Wat ging er vooraf? De provincie liet vorige maand weten dat ze geen andere mogelijkheid ziet dan de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de bedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt. Het gaat om vijf bedrijven rondom natuurgebieden de Peel en de Kampina.

De boeren in kwestie reageerden eerder geschrokken tegenover Omroep Brabant op het plotselinge besluit. "Het is absurd", zei Joris van Lierop, een van de boeren van wie de vergunning nog maar aan een zijden draadje hangt. "We hebben met alle goede bedoelingen alle vijf een plan ingeleverd, een concreet plan waarover we ook nog bereid waren het gesprek aan te gaan. We hebben er niet eens reactie op gehad van de provincie, niet eens een goede denkrichting." Snelkookpan

De provincie erkende dat de communicatie met de getroffen boeren anders had gemoeten, maar benadrukte dat dit niets aan de boodschap had veranderd. Daarna liep de druk rond de kwestie verder op. Oppositiepartijen in Provinciale Staten en boerenorganisaties reageerden fel op de plannen. Het antwoord van de minister komt op een opvallend moment. Vrijdag onderbreken Provinciale Staten het zomerreces voor een spoeddebat over de kwestie. Rond het provinciehuis in Den Bosch is die dag ook een boerenprotest aangekondigd. Boerenbelangenorganisatie ZLTO verwacht zo'n 2500 boeren bij het provinciehuis. Deze aflevering van de podcast Kort en Bondig gaat over wat er speelt tussen de boze boeren en de provincie.