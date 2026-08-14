Opnieuw boerenprotesten, zo verliepen ze eerder

Spandoeken langs de weg, trekkerdemonstraties en talloze berichten op sociale media: de boerenprotesten laaien weer op. Vrijdag staat een grote demonstratie gepland bij het provinciehuis in Den Bosch, waar diezelfde dag ook een debat plaatsvindt over het voornemen van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Een overzicht van de belangrijkste eerdere protesten.

11 oktober 2019

Brabant ontkomt niet aan de eerste golf van boerenprotesten. Toch is het hier niet zo heftig als elders. In Groningen wordt de deur van het provinciehuis geramd met een trekker. Verschillende provincies trekken hun stikstofmaatregelen in onder druk van de protesten. Brabant doet dit niet. 25 oktober 2019

Boeren protesteren de hele week bij het provinciehuis. Dagelijks gaat het om ongeveer honderd boeren. Op vrijdag komen er zo’n tweeduizend boeren met trekkers naar Den Bosch. Opnieuw buigt de provincie niet: stikstofmaatregelen blijven staan. Aan het eind van de middag slaat de sfeer om. De politie blokkeert de ingang van het provinciehuis zodat boeren niet naar binnen kunnen. Brabantse vlaggen gaan in brand en er wordt vuurwerk afgestoken. De grimmige sfeer blijft tot ’s avonds. Op Facebook gaat later een ‘peiling’ rond van Mark van den Oever, de voorzitter van het radicale Farmers Defence Force (FDF). Hij vraagt of mensen ‘CDA-Statenleden in Brabant persoonlijk moeten aanpakken na het verraad van 25 oktober’. Hij doelt daarmee op dat het CDA toch meeging in strengere landbouwregels. 10 juli 2020

Boeren blokkeren het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel en Eindhoven Airport met tractoren.

Boeren protesteren bij Eindhoven Airport (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

14 december 2020

Tientallen trekkers blokkeren zes uur lang het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Een tiental boeren staat ook op de stoep bij (inmiddels oud-)Jumbo-topman Frits van Eerd. Zelfs de radicale Farmers Defence Force (FDF) vindt de blokkades te ver gaan en ontraadt boeren om bij distributiecentra te demonstreren. Mogelijk komt dit doordat de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) had gedreigd om de FDF voor de rechter te slepen en de leden te laten betalen voor de schade.

18 december 2020

Er zijn demonstraties op meerdere plekken: bij de Amercentrale in Geertruidenberg, kunststoffabriek Sabic in Bergen op Zoom, station Den Bosch en in de binnenstad van Eindhoven. Het grootste protest is bij afvalverwerker ATM Moerdijk. Daar blokkeren honderden boeren de toegangswegen. 7 juli 2021

Naar aanleiding van rapporten over de aanpak van de stikstofcrisis wordt opnieuw geprotesteerd, onder meer in Den Bosch. In Den Bosch komt commissaris van de Koning Ina Adema rond kwart voor twaalf naar buiten om de boeren te woord te staan. Plannen van de boeren om ook naar het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel en Eindhoven Airport te gaan, worden naar aanleiding van dat gesprek afgeblazen. De boeren voelen zich genoeg gehoord door Adema.

Boerenprotest bij het provinciehuis (archieffoto: Jan Waalen).

27 juni 2022

Een groepje boeren brengt met hun trekkers een bezoek aan het provinciehuis. De politie en ME zijn aanwezig bij het protest, alle toegangswegen naar het provinciehuis zijn afgesloten. De boeren zijn "tientallen minuten" binnen om te praten over "een lijntje naar Den Haag". Een van hen is Mark van den Oever, voorman van actiegroep Farmers Defence Force (FDF). 16 december 2022

Een groot protest bij het provinciehuis. Provinciale Staten debatteren over de datum waarop boeren in Brabant eerder dan landelijk hun verouderde stallen moeten verduurzamen. Provinciale Staten besluiten, na een verhit debat, om die datum op te schuiven. Niet voor de laatste keer. 14 maart 2023

Tijdens het landelijke NOS-debat voor de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciehuis in Den Bosch, verzamelen honderden demonstranten, waaronder boeren met trekkers. Hun getoeter en harde muziek zijn in het provinciehuis te horen. Na afloop van het debat krijgt het publiek te horen dat ze het provinciehuis niet uit kunnen, omdat de situatie niet veilig is. Rond kwart voor elf kunnen de mensen die binnen moesten blijven naar huis. De volgende dag behaalt de BBB een monsterzege in alle provincies.

Farmers Defence Force kwam naar Den Bosch met trekkers, vrachtwagens en een kar met 'hangende' boerenpoppen (foto: Rick Lemmens).

29 november 2025

Na een periode van rust, laait het boerenprotest weer op nadat de provincie meerdere pakketten aan maatregelen aankondigt. Boeren hoeven in de toekomst geen vergunning te hebben voor het verduurzamen van hun bedrijf. Boeren vinden dat te onzeker, ze willen wél een vergunning kunnen krijgen. Ook komen er strengere regels in gebieden rond kwetsbare natuur en over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 12 december 2025

Provinciale Staten gaan met elkaar in debat over de Brabantse plannen. De sfeer is meteen al slecht. De dag ervoor kregen coalitiepartijen een deurwaarder op de stoep met een brief van Farmers Defence Force. Statenleden voelen zich bedreigd en lopen weg als Mark van den Oever inspreekt. Wat hem betreft blijft de dag "vreedzaam", maar ligt dat er wel aan wat Provinciale Staten besluiten. Het protest dat plaatsvindt verloopt relatief rustig, op de grimmige opmerkingen van FDF-voorman Van den Oever na. Vertrouwen in de stikstofplannen is er niet. Deze aflevering van de podcast Kort en Bondig gaat over wat er speelt tussen de boze boeren en de provincie.

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