Boeren tegen commissaris van de Koning, 'We worden gediscrimineerd'

Zo'n tweehonderd boeren zijn met tractoren en vrachtwagens aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen daar in gesprek met de commissaris van de Koning over onder meer de stikstofregels. Ina Adema kwam rond kwart voor twaalf naar buiten om de boeren te woord te staan.

De boeren hebben zich verzameld bij de ingang van het provinciehuis. Eén van hen zit een kopje koffie te drinken voor de deur en legt uit waarom hij er is. "Eerst moesten we inleveren en nu gaat het erover dat er helemaal geen ruimte meer voor ons is", zegt hij. "Dat is een belediging, we voelen ons gediscrimineerd. We worden weggezet als vervuilers."

"Ze proberen ons klein te maken. Daar protesteren we tegen."

Even verderop staat een jonge boer uit Best, zijn ouders hebben een varkensbedrijf. "Ze proberen ons klein te maken", zo vindt hij. "Daar protesteren we tegen." Er is sprake van meer acties op woensdagmiddag, bij Eindhoven Airport of bij de Jumbo in Veghel. Hij ziet nog meer actie op woensdag wel zitten. "Als iedereen gaat, ga ik wel mee. Is wel mooi om te doen toch?"

Begrip van de commissaris

Rond kwart voor twaalf kwam Ina Adema naar buiten om de boeren te zien en te spreken. Ze heeft begrip voor de actie, vertelde ze. "Ik vind het belangrijk dat ze kunnen vertellen wat hun zorg is. Dat zijn zorgen die ik wel eerder heb gehoord vanuit de agrarische sector. Maar ik vind het belangrijk om er aandacht voor te hebben." Daarmee doelt de commissaris van de Koning op de stikstofregels.

Ook ging ze kort in op de wens van Farmers Defence Force om de vergunningen van Jumbo in te zien. Dat wordt een lastiger verhaal, denkt ze. "Ik denk dat het ingewikkeld wordt om dat ter plaatse te regelen. Maar als er mensen aangeven dat er ergens vergunningen niet in orde zouden zijn, dan gaan we dat onderzoeken."

FDF-voorman Mark van den Oever verklaarde vast dat hij de vergunningen hoe dan ook woensdag wil zien. Anders volgen er wellicht nog extra acties woensdag. De boeren dreigen met acties bij de Jumbo in Veghel en bij Eindhoven Airport.

Voorbereid

Het provinciebestuur was voorbereid op de komst van de boeren. De weg voor het provinciehuis is voor de komst van de boeren afgesloten met hekken. De ingang wordt bewaakt om te zorgen dat de boeren niet allemaal naar binnen gaan. Verkeersregelaars staan paraat om de boeren de juiste weg te wijzen. Er zijn voor de zekerheid hekken om de bomen gezet die er staan, om ze te beschermen. Er staan verschillende ME-bussen en er is veel politie op de been.

