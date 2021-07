Boerenprotest: ME blokkeert oprit naar snelweg, opmars gaat door

De politie heeft woensdagmorgen voorkomen dat de boeren de snelweg oprijden tijdens hun protestactie tegen de stikstofregels. Verschillende opritten worden door ME-bussen geblokkeerd. De boeren worden zo gedwongen provinciale wegen te blijven gebruiken, of een parallelweg te kiezen. Ze zijn onderweg naar het provinciehuis in Den Bosch.

Kolonne

Eerder zei Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force nog dat de boeren geen wegblokkades wilden veroorzaken zoals bij eerdere acties het geval was. Maar hij zei woensdagochtend ook: "We houden ons in principe aan de wet. Maar we rijden ook gewoon allemaal achter de voorste tractor aan. We gaan in colonne. Dus dan zien we wel."