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Boeren protesteerden bij het provinciehuis, kijk hier de uitzending terug
Vandaag om 06:00 • Aangepast vandaag om 12:44
Er werden veel boeren verwacht vrijdagochtend bij het provinciehuis in Den Bosch. Provinciale Staten debatteren daar over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.
Veel boeren kwamen in de loop van de ochtend aan bij het provinciehuis.
Kijk hier de extra uitzending terug van Brabant Nieuws terug.
Het debat over het intrekken van de vijf vergunningen is hier live te volgen.
Het laatste nieuws over het debat én over de protesten buiten het provinciehuis, vind je in ons liveblog.
Alle verhalen over de boerenprotesten vind je op onze dossierpagina.
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