Boeren protesteerden bij het provinciehuis, kijk hier de uitzending terug

Er werden veel boeren verwacht vrijdagochtend bij het provinciehuis in Den Bosch. Provinciale Staten debatteren daar over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.

Veel boeren kwamen in de loop van de ochtend aan bij het provinciehuis.

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