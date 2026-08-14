Boerenprotest: 'Wat de provincie wil is asociaal'

Terwijl de Provinciale Staten binnen debatteren, protesteren buiten boze boeren tegen het voornemen om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.

Het is het zoveelste boerenprotest, maar volgens een van de boeren is het nodig dat er keer op keer gedemonstreerd wordt. "Wat de provincie doet is asociaal. We hebben het idee dat we tegen een betonnen muur aan praten, dat er niet geluisterd wordt. We willen laten zien dat we er zijn en dat we er toe doen."

En dus staat hij er opnieuw, deze vrijdagochtend. De directe aanleiding is het plan om van vijf pluimveehouders hun vergunning in te trekken.

'Geen andere mogelijkheid'

De provincie liet vorige maand weten dat ze geen andere mogelijkheid ziet dan het intrekken van die vergunningen. Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de bedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt.