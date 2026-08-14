Boerenprotest: 'Wat de provincie wil is asociaal'
Terwijl de Provinciale Staten binnen debatteren, protesteren buiten boze boeren tegen het voornemen om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.
Het is het zoveelste boerenprotest, maar volgens een van de boeren is het nodig dat er keer op keer gedemonstreerd wordt. "Wat de provincie doet is asociaal. We hebben het idee dat we tegen een betonnen muur aan praten, dat er niet geluisterd wordt. We willen laten zien dat we er zijn en dat we er toe doen."
En dus staat hij er opnieuw, deze vrijdagochtend. De directe aanleiding is het plan om van vijf pluimveehouders hun vergunning in te trekken.
'Geen andere mogelijkheid'
De provincie liet vorige maand weten dat ze geen andere mogelijkheid ziet dan het intrekken van die vergunningen. Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de bedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt.
Volgens de provincie kan zo'n afname, ook met alternatieve plannen van de boeren, niet worden gerealiseerd. Ze ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de bedrijven stil te leggen.
Toch denkt deze boer daar anders over: "Ik denk als die vijf bedrijven vandaag zouden stoppen, de natuur niet beter wordt. De stikstof komt toch wel in de lucht. Als wij het als boeren niet uitstoten, dan stoot een andere sector het wel uit."
Het debat over het intrekken van de vijf vergunningen is hier live te volgen.
Het laatste nieuws over het debat én over de protesten buiten het provinciehuis, vind je in ons liveblog.
Alle verhalen over de boerenprotesten vind je op onze dossierpagina.