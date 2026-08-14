Provincie 'gooit levens weg', getoeter te horen in de zaal

Een reeks insprekers, onder wie vertegenwoordigers van Agractie en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de landelijke BBB-voorzitter, vindt dat boeren door de provincie niet eerlijk worden behandeld. Volgens hen gaat het intrekken van vergunningen een grens over. Dat zeggen zij tijdens het debat van Provinciale Staten over de vergunningen van vijf Brabantse veehouders.

De provincie gaat veel verder dan hoeft en gooit daarmee de levens van hardwerkende boerengezinnen weg, vinden ze. De provincie heeft het plan om van vijf pluimveehouders de vergunningen in te trekken. Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de bedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt. En volgens de provincie is er geen andere dan die bedrijven te sluiten. Daarover wordt deze vrijdag gedebatteerd in Provinciale Staten. En dat debat begint met een aantal insprekers.

Ook klinkt vanuit deze insprekers kritiek op gedeputeerde Boelema (D66). Ze vinden het niet goed dat de gedeputeerde de boeren om wie het gaat nog nooit heeft ontmoet. Ondertussen is het getoeter van het protest in de Statenzaal te horen.

Farmers Defence Force

Ook Marc van den Oever van Farmers Defence Force is van de partij om een zegje te doen. Hij vindt dat de provincie boeren slecht behandelt. "En dat mag, want wij zijn boer", begint de voorman van de radicale actiegroep zijn verhaal. "Jullie pakken ons alles af. De enige goede boer is een dode boer." Commissaris van de Koning Ina Adema onderbreekt Van den Oever. Een man op de publieke tribune klapt voor hem. Daarop waarschuwt de Commissaris dat een volgende verstoring hem zijn plek op de tribune kost. “Dat mag, want ik ben boer”, zegt de man terug.