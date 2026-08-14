FDF voorman: 'Ga niet via de snelweg naar huis na dodelijk ongeluk'

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever roept de aanwezige boeren op om niet via de snelweg naar huis te gaan. Dat zegt hij naar aanleiding van het dodelijke ongeval eerder vrijdagochtend, in de staart van een file die was veroorzaakt door tractoren die op de snelweg reden.

"Ga niet via de snelweg terug vanwege het tragische ongeval. Ga binnendoor, zodat er niet nog een ongeluk gebeurt." Doelend op het dodelijk ongeval dat eerder plaatsvond op de A59.

Het programma op het plein voor het provinciehuis is rond 12 over twaalf afgelopen. Veel van de aanwezige boeren vertrekken en het plein stroomt leeg.