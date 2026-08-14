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FDF voorman: 'Ga niet via de snelweg naar huis na dodelijk ongeluk'

Vandaag om 12:13 • Aangepast vandaag om 12:37
FDF-voorman Mark van den Oever tijdens het debat in de Provinciale Statenvergadering (foto: SEM VAN DER WAL/ANP)
FDF-voorman Mark van den Oever tijdens het debat in de Provinciale Statenvergadering (foto: SEM VAN DER WAL/ANP)

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever roept de aanwezige boeren op om niet via de snelweg naar huis te gaan. Dat zegt hij naar aanleiding van het dodelijke ongeval eerder vrijdagochtend, in de staart van een file die was veroorzaakt door tractoren die op de snelweg reden. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

"Ga niet via de snelweg terug vanwege het tragische ongeval. Ga binnendoor, zodat er niet nog een ongeluk gebeurt." Doelend op het dodelijk ongeval dat eerder plaatsvond op de A59.

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