Brabantse VVD was 'verrast' door besluit vergunningen in te trekken
VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen werd aan het begin van het reces verrast door het nieuws dat de provincie de vergunningen in gaat trekken. Dat zei hij tijdens het debat in Provinciale Staten.
“Wij zijn geschrokken van de manier waarop dit hele proces is verlopen. Dat had anders gemoeten, bij de ondernemers aan tafel. Het is goed dat de gedeputeerde dit anders gaat doen.”
'Proces goed doorlopen'
Wat de Brabantse VVD betreft moeten alle opties goed worden onderzocht. “Als wij het zwaarste middel, het intrekken van vergunningen, inzetten, kan dat alleen als het proces goed doorlopen is.”
Het ‘trappetje van Remkes’, verwijzend naar de stappen die moeten worden gezet volgens de stikstofadviezen van minister van staat Johan Remkes, moet volgens Gremmen helemaal worden afgegaan. De treden van dat trappetje zijn: innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen of beëindiging.
Ultieme poging
Gedeputeerde Staten moeten nog een ‘ultieme poging’ doen om te voorkomen dat de vergunningen daadwerkelijk worden ingetrokken, vindt Gremmen. Hij dient daarom samen met Lokaal Brabant een motie in, die Gedeputeerde Staten opdraagt om die ultieme poging samen met de boeren te gaan doen.
Het voorstel kan op kritiek rekenen van onder meer BBB, CDA, PVV, ChristenUnie-SGP en JA21. Deze partijen wijzen erop dat het college heeft aangegeven dat alle opties al bekeken zijn. “Wij willen toch dat Gedeputeerde Staten het nóg een keer gaat proberen”, is het verweer van de VVD.
Het debat over het intrekken van de vijf vergunningen is hier live te volgen.
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