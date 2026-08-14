Brabantse VVD was 'verrast' door besluit vergunningen in te trekken

VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen werd aan het begin van het reces verrast door het nieuws dat de provincie de vergunningen in gaat trekken. Dat zei hij tijdens het debat in Provinciale Staten.

“Wij zijn geschrokken van de manier waarop dit hele proces is verlopen. Dat had anders gemoeten, bij de ondernemers aan tafel. Het is goed dat de gedeputeerde dit anders gaat doen.”

'Proces goed doorlopen'

Wat de Brabantse VVD betreft moeten alle opties goed worden onderzocht. “Als wij het zwaarste middel, het intrekken van vergunningen, inzetten, kan dat alleen als het proces goed doorlopen is.”

Het ‘trappetje van Remkes’, verwijzend naar de stappen die moeten worden gezet volgens de stikstofadviezen van minister van staat Johan Remkes, moet volgens Gremmen helemaal worden afgegaan. De treden van dat trappetje zijn: innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen of beëindiging.