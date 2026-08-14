GroenLinks: vergunningen intrekken is het 'enige juiste'

“We waren hier liever niet beland en deze situatie had voorkomen kunnen worden”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden, tijdens het debat in Provinciale Staten.

“Wat ons betreft is het besluit van het college nu het enige juiste om te doen”, vindt Van der Linden, na de uitspraak van de rechter. Dat de vergunningen van de boeren nu mogelijk worden ingetrokken, is volgens GroenLinks het gevolg van stilstand. “In Den Haag is elke mogelijkheid aangegrepen om zo min mogelijk maatregelen te nemen. Vandaag laat weer zien waarom landelijke maatregelen nodig zijn.”

Ze doelt daarmee op het feit dat de provincie bij de rechter sterker zou staan als ze verzoeken tot het intrekken van een vergunning weigert, als er een maatregelenpakket tegenover staat om stikstof terug te dringen. Daarnaast gaat Van der Linden in op het feit dat niet iedereen die wilde, in kon spreken in de vergadering. “Onze fractie vindt het ontzettend treurig dat sommige organisaties vanwege veiligheidsoverwegingen niet komen inspreken vandaag.” Drie Brabantse milieuorganisaties kwamen om die reden vrijdag niet naar Den Bosch.