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SP haalt uit naar Farmers Defence Force
Vandaag om 15:27 • Aangepast vandaag om 16:06
De SP begint haalt in haar bijdrage in het debat over het intrekken van de vergunning van vijf pluimveehouders, hard uit naar Farmers Defence Force. Statenlid Irma Koopman wil "om te beginnen zeggen dat wij de uitspraken van een van de insprekers betreuren". Ze bedoelt daarmee FDF-voorman Mark van den Oever, die de provincie met nazi-Duitsland vergeleek.
Van den Oever was een van de insprekers bij de start van het debat. Hij zei dat volgens de provincie 'de enige goede boer een dode boer' is. "Het is niet de eerste keer dat deze actiegroep te ver is gegaan in onze Staten", zegt Koopman.
Ook de SP vindt dat het intrekken van vergunningen een gevolg is van de stilstand in het stikstofdossier. "Den Haag heeft maatregelen steeds vooruitgeschoven." Ze sluit af met steun voor het college om opnieuw in gesprek te gaan met de boeren.
Het debat over het intrekken van de vijf vergunningen is hier live te volgen.
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