PvdA vindt niks doen geen optie om kwetsbare natuur te beschermen

“Het gaat vandaag niet om een abstract dossier, maar om vijf ondernemers. Mijn fractie voelt met hen mee”, begint PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers zijn verhaal in het debat in Provinciale Staten over het intrekken van de vergunningen van vijf pluimveehouders.

“Het noodt mij om de gewetensvraag te stellen: doen we wel genoeg?” Hij wijst erop dat de rechter de overheid er ‘keer op keer’ op wijst dat er meer moet gebeuren om kwetsbare natuur te beschermen. Volgens Deckers is daar, ook in Brabant, de afgelopen jaren niet genoeg voor gedaan.

Hij vervolgt: “Je hoeft geen links persoon of natuurliefhebber te zijn om in te zien dat er meer nodig is. Mijn fractie vindt in ieder geval van wel. We hebben telkens gezegd dat er meer nodig was, precies om te voorkomen dat er vergunningen zouden worden ingetrokken. En hier staan we.”